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У Новий рік із новим карантином? Чи буде локдаун через "Омікрон"

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
23 грудня, 13:45
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Зміни у карантинних правилах залежатимуть від епідемічної ситуації в країні найближчим часом
Перед Новим роком майже у всіх областях України послабили карантин.
Перед Новим роком майже у всіх областях України послабили карантин. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вже виявили новий небезпечний штам коронавірусу "Омікрон". Через нього поки не можна передбачити, чи можуть посилити карантин на новорічні свята.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву головного санлікаря Ігоря Кузіна.

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За його словами, будь-які зміни карантинних обмежень залежатимуть від епідемічної ситуації у країні та світі.

"На новорічні та різдвяні свята додаткові заходи щодо посилення карантину не передбачаються. Проте будь-які зміни у карантинних правилах залежатимуть від епідемічної ситуації в країні та світі", – сказав Кузін.

"Омікрон" в Україні

Минулого тижня у МОЗ повідомили, що у Центрі громадського здоров'я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like). Людина, яка виявилася інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Пізніше стало відомо, що перший випадок зараження "Омікроном" підтвердили у Києві. Чоловік, у якого було виявлено новий штам коронавірусу, ні з ким не контактував. Відразу після прильоту з ОАЕ він самоізолювався, оскільки відчував легке нездужання.

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Карантин в Україні

Станом на 23 грудня майже всі регіони країни знаходяться в жовтій зоні карантину. Лише дві області – Волинська та Запорізька – все ще у червоній зоні карантинних обмежень.

Актуальні правила жовтої зони

У жовтій зоні карантинних обмежень заборонено:

  • Відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та працівників;
  • Робота навчальних закладів, де вакциновано менше 100% персоналу;
  • Проведення масових заходів;
  • Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
  • Робота закладів громадського харчування (крім роботи на винесення та доставки);
  • Робота спортзалів, басейнів;
  • Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів);
  • Міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження, передбачені жовтим рівнем, не діятимуть, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть "жовтий" або "зелений" ковід-сертифікат, сертифікат про одужання або ПЛР-тест.

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Термін дії "жовтого" сертифікату – 30 днів. Раніше він діяв 120 днів.

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