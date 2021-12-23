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Куди не пустять із домашнім тестом на COVID-19? У МОЗ відповіли

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
23 грудня, 15:22
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В аптеці можна купити тест на коронавірус і перевірити себе в домашніх умовах
Домашній тест не підійде для подорожі громадським транспортом.
Домашній тест не підійде для подорожі громадським транспортом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Експрес-тести на коронавірус можна купити в аптеках і зробити в домашніх умовах, однак вони не підходять для відвідування громадських місць та поїздок у громадському транспорті.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Куди не пустять із домашніми тестами на COVID-19:

  • у ресторани,
  • кінотеатри,
  • спортивні зали,
  • міжрегіональний транспорт.

"Для цього підійде ПЛР-тест та експрес-тест на антиген, зроблений у лабораторії. Ці види тестування дозволяють виявити активну інфекцію", – пояснили у МОЗ.

Чим це пояснюють

Зроблені вдома експрес-тести не валідні для доступу до громадських установ з кількох причин:

  • Процедуру проведення тестування можна провести з порушеннями, а можливості перевірити, чиї зразки використовувалися для тесту неможливо.
  • Результати такого тестування не є 100% гарантованими, у тому числі й тому, що процедуру можна провести з порушенням.

Навіщо ж тоді домашні тести

Такі типи тестів рекомендують використовувати для самоконтролю. У разі позитивного результату необхідно звернутися до медичного закладу для підтвердження результатів ПЛР-методом.

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