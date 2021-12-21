Чого не можне робити перед ПЛР-тестуванням? Рекомендації МОЗ

Робити тестування рекомендують якнайраніше, бажано відразу після нічного сну

Також не можна приймати ліки для зрошення ротоглотки. / Фото: Колаж: Сьогодні

​​В Україні пішла на спад захворюваність на коронавірус. Однак щодня тисячі людей проходять ПЛР-тестування на наявність COVID-19.

Як правильно підготуватися до ПЛР-тестування, нагадує Telegram-канал Коронавірус Інфо.

Реклама

Своєчасне діагностування COVID-19 зменшує ризик ускладнень та здатне вберегти оточення від цього вірусу.

Головні правила перед ПЛР-тестуванням

Робити тест зранку, одразу після нічного сну.

За 6 годин до тестування не приймати ліки для зрошення ротоглотки та припинити прийом препаратів для розмоктування.

Крім того, за 3-4 години до тестування не можна:

їсти,

пити,

жувати гумку,

вживати цукерки,

чистити зуби,

полоскати ротову порожнину,

курити.

Реклама

Сертифікати про ПЛР-тестування

У додатку "Дія" почали працювати COVID-сертифікати із ПЛР-тестів. Їх вже можна згенерувати.

Для цього слід перейти в додаток та відкрити розділ "COVID-сертифікати". Потім слід обрати із списку "Негативний ПЛР-тест" та дотримавшись інструкій, згенерувати документ.

Сертифікат діятиме 72 години. Якщо у користувача не працює відповідний сервіс, слід оновити додаток "Дія".

Реклама

Раніше ми писали: