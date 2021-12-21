Чого не можне робити перед ПЛР-тестуванням? Рекомендації МОЗ

В Україні пішла на спад захворюваність на коронавірус. Однак щодня тисячі людей проходять ПЛР-тестування на наявність COVID-19.
Як правильно підготуватися до ПЛР-тестування, нагадує Telegram-канал Коронавірус Інфо.
Своєчасне діагностування COVID-19 зменшує ризик ускладнень та здатне вберегти оточення від цього вірусу.
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Головні правила перед ПЛР-тестуванням
- Робити тест зранку, одразу після нічного сну.
- За 6 годин до тестування не приймати ліки для зрошення ротоглотки та припинити прийом препаратів для розмоктування.
Крім того, за 3-4 години до тестування не можна:
- їсти,
- пити,
- жувати гумку,
- вживати цукерки,
- чистити зуби,
- полоскати ротову порожнину,
- курити.
Сертифікати про ПЛР-тестування
У додатку "Дія" почали працювати COVID-сертифікати із ПЛР-тестів. Їх вже можна згенерувати.
Для цього слід перейти в додаток та відкрити розділ "COVID-сертифікати". Потім слід обрати із списку "Негативний ПЛР-тест" та дотримавшись інструкій, згенерувати документ.
Сертифікат діятиме 72 години. Якщо у користувача не працює відповідний сервіс, слід оновити додаток "Дія".
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