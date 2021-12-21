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Чого не можне робити перед ПЛР-тестуванням? Рекомендації МОЗ

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
21 грудня, 16:22
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Робити тестування рекомендують якнайраніше, бажано відразу після нічного сну
Також не можна приймати ліки для зрошення ротоглотки.
Також не можна приймати ліки для зрошення ротоглотки. / Фото: Колаж: Сьогодні

​​В Україні пішла на спад захворюваність на коронавірус. Однак щодня тисячі людей проходять ПЛР-тестування на наявність COVID-19.

Як правильно підготуватися до ПЛР-тестування, нагадує Telegram-канал Коронавірус Інфо.

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Своєчасне діагностування COVID-19 зменшує ризик ускладнень та здатне вберегти оточення від цього вірусу.

Головні правила перед ПЛР-тестуванням

  • Робити тест зранку, одразу після нічного сну.
  • За 6 годин до тестування не приймати ліки для зрошення ротоглотки та припинити прийом препаратів для розмоктування.

Крім того, за 3-4 години до тестування не можна:

  • їсти,
  • пити,
  • жувати гумку,
  • вживати цукерки,
  • чистити зуби,
  • полоскати ротову порожнину,
  • курити.

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Сертифікати про ПЛР-тестування

У додатку "Дія" почали працювати COVID-сертифікати із ПЛР-тестів. Їх вже можна згенерувати.

Для цього слід перейти в додаток та відкрити розділ "COVID-сертифікати". Потім слід обрати із списку "Негативний ПЛР-тест" та дотримавшись інструкій, згенерувати документ.

Сертифікат діятиме 72 години. Якщо у користувача не працює відповідний сервіс, слід оновити додаток "Дія".

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