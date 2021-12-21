Чего нельзя делать перед ПЦР-тестированием? Рекомендации Минздрава

В Украине пошла на убыль заболеваемость коронавирусом. Однако ежедневно тысячи человек проходят ПЦР-тестирование на наличие COVID-19.
Как правильно подготовиться к ПЦР-тестированию, напоминает Telegram-канал Коронавирус Инфо.
Своевременное диагностирование COVID-19 уменьшает риск осложнений и способно уберечь окружающих от этого вируса.
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Главные правила перед ПЦР-тестированием
- Делать тест с утра, сразу после ночного сна.
- За 6 часов до тестирования не принимать лекарства для орошения ротоглотки и прекратить прием препаратов для рассасывания.
Кроме того, за 3-4 часа до тестирования нельзя:
- есть,
- пить,
- жевать резинку,
- употреблять конфеты,
- чистить зубы,
- полоскать ротовую полость,
- курить.
Сертификаты о ПЦР-тестировании
В приложении "Дія" начали работать COVID-сертификаты из ПЦР-тестов. Их уже можно сгенерировать.
Для этого необходимо перейти в приложение и открыть раздел "COVID-сертификаты". Затем следует выбрать из списка "Негативный ПЦР-тест" и, следуя инструкции, сгенерировать документ.
Сертификат будет действовать 72 часа. Если у пользователя не работает соответствующий сервис, обновите приложение "Дія".
Раньше мы писали:
- Еще нет сертификата о вакцинации? Безопасно проводить мероприятия и посещать ТРЦ можно будет, сделав экспресс-тест на месте.
- Кто в Украине может получить ПЦР-тест на COVID-19 бесплатно? Ответ Минздрава.