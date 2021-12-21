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Чего нельзя делать перед ПЦР-тестированием? Рекомендации Минздрава

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
21 декабря, 16:22
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Делать тестирование рекомендуют как можно раньше, желательно сразу после ночного сна
Также нельзя принимать лекарства для орошения ротоглотки.
Также нельзя принимать лекарства для орошения ротоглотки. / Фото: Коллаж: Сегодня

​​В Украине пошла на убыль заболеваемость коронавирусом. Однако ежедневно тысячи человек проходят ПЦР-тестирование на наличие COVID-19.

Как правильно подготовиться к ПЦР-тестированию, напоминает Telegram-канал Коронавирус Инфо.

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Своевременное диагностирование COVID-19 уменьшает риск осложнений и способно уберечь окружающих от этого вируса.

Главные правила перед ПЦР-тестированием

  • Делать тест с утра, сразу после ночного сна.
  • За 6 часов до тестирования не принимать лекарства для орошения ротоглотки и прекратить прием препаратов для рассасывания.

Кроме того, за 3-4 часа до тестирования нельзя:

  • есть,
  • пить,
  • жевать резинку,
  • употреблять конфеты,
  • чистить зубы,
  • полоскать ротовую полость,
  • курить.

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Сертификаты о ПЦР-тестировании

В приложении "Дія" начали работать COVID-сертификаты из ПЦР-тестов. Их уже можно сгенерировать.

Для этого необходимо перейти в приложение и открыть раздел "COVID-сертификаты". Затем следует выбрать из списка "Негативный ПЦР-тест" и, следуя инструкции, сгенерировать документ.

Сертификат будет действовать 72 часа. Если у пользователя не работает соответствующий сервис, обновите приложение "Дія".

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