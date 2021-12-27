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СЬОГОДНІ Новини України

Спад захворюваності. За добу в Україні підтвердили майже 2 тис. нових COVID-випадків

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
27 грудня, 08:13
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За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 646 988 осіб, а летальних випадків – 94 971
В Україні покращилась COVID-ситуація
В Україні покращилась COVID-ситуація / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 26 грудня в Україні зафіксовано 1864 нові підтверджені випадки COVID-19 (захворіло дітей – 138, медпрацівників – 12).

Про це пише пресслужба МОЗ.

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За минулу добу госпіталізували 1053 особи, також зафіксували 133 летальних випадки. Крім цього, одужали 4527 людей.

За весь час пандемії в Україні одужало – 3 432 739 осіб. Всього проведено 16 678 842 ПЛР-тестування.

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Кількість заражених в регіонах

  • м. Київ – 256;
  • Вінницька область – 54;
  • Волинська область – 91;
  • Дніпропетровська область – 55;
  • Донецька область – 119;
  • Житомирська область – 132;
  • Закарпатська область – 62;
  • Запорізька область – 59;
  • Івано-Франківська область – 67;
  • Київська область – 131;
  • Кіровоградська область – 57;
  • Луганська область – 1;
  • Львівська область – 56;
  • Миколаївська область – 42;
  • Одеська область – 83;
  • Полтавська область – 39;
  • Рівненська область – 50;
  • Сумська область – 38;
  • Тернопільська область – 91;
  • Харківська область – 64;
  • Херсонська область – 24;
  • Хмельницька область – 39;
  • Черкаська область – 135;
  • Чернівецька область – 47;
  • Чернігівська область – 72.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми писали:

  • Новий смертоносний варіант штаму "Дельта" виявили у шести областях України – список.
  • Людина, яка захворіла і звернулася до сімейного лікаря, проходитиме два ПЛР-тести: перший – на визначення ковіду, другий – на визначення штаму "Дельта".

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