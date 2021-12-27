Спад захворюваності. За добу в Україні підтвердили майже 2 тис. нових COVID-випадків

За добу 26 грудня в Україні зафіксовано 1864 нові підтверджені випадки COVID-19 (захворіло дітей – 138, медпрацівників – 12).
Про це пише пресслужба МОЗ.
За минулу добу госпіталізували 1053 особи, також зафіксували 133 летальних випадки. Крім цього, одужали 4527 людей.
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За весь час пандемії в Україні одужало – 3 432 739 осіб. Всього проведено 16 678 842 ПЛР-тестування.
Кількість заражених в регіонах
- м. Київ – 256;
- Вінницька область – 54;
- Волинська область – 91;
- Дніпропетровська область – 55;
- Донецька область – 119;
- Житомирська область – 132;
- Закарпатська область – 62;
- Запорізька область – 59;
- Івано-Франківська область – 67;
- Київська область – 131;
- Кіровоградська область – 57;
- Луганська область – 1;
- Львівська область – 56;
- Миколаївська область – 42;
- Одеська область – 83;
- Полтавська область – 39;
- Рівненська область – 50;
- Сумська область – 38;
- Тернопільська область – 91;
- Харківська область – 64;
- Херсонська область – 24;
- Хмельницька область – 39;
- Черкаська область – 135;
- Чернівецька область – 47;
- Чернігівська область – 72.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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