Спад захворюваності. За добу в Україні підтвердили майже 2 тис. нових COVID-випадків

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 646 988 осіб, а летальних випадків – 94 971

В Україні покращилась COVID-ситуація / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 26 грудня в Україні зафіксовано 1864 нові підтверджені випадки COVID-19 (захворіло дітей – 138, медпрацівників – 12).

Про це пише пресслужба МОЗ.

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За минулу добу госпіталізували 1053 особи, також зафіксували 133 летальних випадки. Крім цього, одужали 4527 людей.

За весь час пандемії в Україні одужало – 3 432 739 осіб. Всього проведено 16 678 842 ПЛР-тестування.

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Кількість заражених в регіонах

м. Київ – 256;

Вінницька область – 54;

Волинська область – 91;

Дніпропетровська область – 55;

Донецька область – 119;

Житомирська область – 132;

Закарпатська область – 62;

Запорізька область – 59;

Івано-Франківська область – 67;

Київська область – 131;

Кіровоградська область – 57;

Луганська область – 1;

Львівська область – 56;

Миколаївська область – 42;

Одеська область – 83;

Полтавська область – 39;

Рівненська область – 50;

Сумська область – 38;

Тернопільська область – 91;

Харківська область – 64;

Херсонська область – 24;

Хмельницька область – 39;

Черкаська область – 135;

Чернівецька область – 47;

Чернігівська область – 72.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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