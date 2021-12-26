Коронавірус, підсумки тижня. Два тести на COVID-19 та новий небезпечний штам "Дельта"

Число COVID-випадків в Україні різко знизилося, але в країні виявили новий смертоносний варіант штаму "Дельта".
"Сьогодні" з'ясували, як змінилася ситуація із коронавірусом в Україні за останні сім днів.
Статистика коронавірусу
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 645 124 особи, а померло – 94 838 людей. Крім цього, одужали 3 428 212 людей. Також проведено 16 669 943 ПЛР-тестувань.
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Вакцинація населення
З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 583 761 людину, з них отримали першу дозу – 14 583 759 людей, дві дози – 13 393 627 людей, отримали додаткову дозу – 2022 особи, ревакцинальну дозу – 615 людей.
Загалом проведено 27 980 023 щеплення.
Третю дозу вакцини отримують люди:
- з ВІЛ;
- онкологією;
- після трансплантації органів;
- ті, хто проходить імуносупресивну або імуномодулюючу терапію;
- пацієнти з низкою інших імунодефіцитних станів.
Різниця між додатковою та бустерною дозою
Бустерну дозу вводять, щоб посилити ефективність COVID-вакцини, яка з часом знижується, а додаткову дозу вводять, щоб убезпечити людей, у яких через тяжкі захворювання дві дози вакцини можуть не дати належного захисту.
Додаткову дозу можна отримати щонайменше через 28 днів після другої дози вакцини, а бустерну від 181 до 270 дня від отримання останньої дози.
Новий варіант штаму "Дельта"
В Україні знайшли новий варіант небезпечного штаму "Дельта". Ймовірно, він потрапив у країну з території Російської Федерації.
Загалом вчені виявили на території України 12 варіантів штаму "Дельта", один із них виявився новий.
Головні характеристики нового варіанта "Дельти":
- тяжкий перебіг хвороби,
- висока швидкість інфікування,
- висока смертність.
Варіант AY.122 знайшли у зразках із наступних міст:
- Дніпра,
- Сум,
- Полтави,
- Ніколаєва,
- Житомира,
- Одеси.
Вчені пояснюють, що високий рівень смертності в Україні (як у Росії та Казахстані) може бути пов'язаний з особливостями штаму "Дельта", зокрема варіанта AY.122.
Зони карантину
Дві "червоні" області скоро перейдуть у "жовту зону" карантину.
Хто у "червоній"
- Волинська;
- Запорізька.
Хто у "жовтій"
- Дніпропетровська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Чернівецька,
- Донецька,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Закарпатська,
- Одеська,
- Київська,
- Житомирська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Чернігівська,
- Черкаська.
Два тести на коронавірус
Наразі в Україні діагностика COVID-19 здійснюється або швидкими тестами, або ПЛР-тестуванням чи секвенуванням.
Людина, яка захворіла і звернулася до сімейного лікаря, проходитиме два ПЛР-тести: перший – на визначення ковіду, другий – на визначення "Дельти".
Для пацієнта це не матиме жодного значення.
"Цей процес відбуватиметься поза поставленим діагнозом. Пацієнт отримує встановлений діагноз, здаватиме зразки один раз, а зразок буде досліджуватися двічі. Всі ці процедури будуть проводитися після того, як пацієнт здав свій аналіз один раз. Далі він отримає або підтвердження, або спростування свого діагнозу", – сказав санлікар Ігор Кузін.
"Омікрон" в Україні
У Центрі громадського здоров'я України за наслідками повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like). Людина, яка виявилася інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID -19.
Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні.
У Києві вже виявили перший випадок зараження штамом коронавірусу "Омікрон". Чоловік, у якого було виявлено штам коронавірусу "Омікрон", у Києві ні з ким не контактував. Одразу після прильоту з ОАЕ він самоізолювався, оскільки відчував легке нездужання.
Симптоми вірусу
Існує п'ять симптомів, які були ідентифіковані як ознаки "Омікрону":
- свербіж у горлі,
- сухий кашель,
- постійна втома,
- болі у м'язах,
- іноді навіть нічна пітливість.
Але нещодавно у Національній службі охорони здоров'я Британії (NHS) вказали на ще один симптом – сонний параліч.
Раніше ми писали:
- Бустерна та додаткова доза від COVID-19. У МОЗ розповіли, в чому різниця.
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