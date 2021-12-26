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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус, підсумки тижня. Два тести на COVID-19 та новий небезпечний штам "Дельта"

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
26 грудня, 10:03
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В Україні зафіксували випадки нового небезпечного варіанта штаму "Дельта"
В Україні стабілізувалася ситуація з COVID-показниками
В Україні стабілізувалася ситуація з COVID-показниками / Фото: Колаж: Сьогодні

Число COVID-випадків в Україні різко знизилося, але в країні виявили новий смертоносний варіант штаму "Дельта".

"Сьогодні" з'ясували, як змінилася ситуація із коронавірусом в Україні за останні сім днів.

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Статистика коронавірусу

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 645 124 особи, а померло – 94 838 людей. Крім цього, одужали 3 428 212 людей. Також проведено 16 669 943 ПЛР-тестувань.

Вакцинація населення

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 583 761 людину, з них отримали першу дозу – 14 583 759 людей, дві дози – 13 393 627 людей, отримали додаткову дозу – 2022 особи, ревакцинальну дозу – 615 людей.

Загалом проведено 27 980 023 щеплення.

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Третю дозу вакцини отримують люди:

  • з ВІЛ;
  • онкологією;
  • після трансплантації органів;
  • ті, хто проходить імуносупресивну або імуномодулюючу терапію;
  • пацієнти з низкою інших імунодефіцитних станів.

Різниця між додатковою та бустерною дозою

Бустерну дозу вводять, щоб посилити ефективність COVID-вакцини, яка з часом знижується, а додаткову дозу вводять, щоб убезпечити людей, у яких через тяжкі захворювання дві дози вакцини можуть не дати належного захисту.

Додаткову дозу можна отримати щонайменше через 28 днів після другої дози вакцини, а бустерну від 181 до 270 дня від отримання останньої дози.

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Новий варіант штаму "Дельта"

В Україні знайшли новий варіант небезпечного штаму "Дельта". Ймовірно, він потрапив у країну з території Російської Федерації.

Загалом вчені виявили на території України 12 варіантів штаму "Дельта", один із них виявився новий.

Головні характеристики нового варіанта "Дельти":

  • тяжкий перебіг хвороби,
  • висока швидкість інфікування,
  • висока смертність.

Варіант AY.122 знайшли у зразках із наступних міст:

  • Дніпра,
  • Сум,
  • Полтави,
  • Ніколаєва,
  • Житомира,
  • Одеси.

Вчені пояснюють, що високий рівень смертності в Україні (як у Росії та Казахстані) може бути пов'язаний з особливостями штаму "Дельта", зокрема варіанта AY.122.

Зони карантину

Дві "червоні" області скоро перейдуть у "жовту зону" карантину.

Хто у "червоній"

  • Волинська;
  • Запорізька.

Хто у "жовтій"

  • Дніпропетровська,
  • Івано-Франківська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Чернівецька,
  • Донецька,
  • Вінницька,
  • Хмельницька,
  • Закарпатська,
  • Одеська,
  • Київська,
  • Житомирська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Чернігівська,
  • Черкаська.

Два тести на коронавірус

Наразі в Україні діагностика COVID-19 здійснюється або швидкими тестами, або ПЛР-тестуванням чи секвенуванням.

Людина, яка захворіла і звернулася до сімейного лікаря, проходитиме два ПЛР-тести: перший – на визначення ковіду, другий – на визначення "Дельти".

Для пацієнта це не матиме жодного значення.

"Цей процес відбуватиметься поза поставленим діагнозом. Пацієнт отримує встановлений діагноз, здаватиме зразки один раз, а зразок буде досліджуватися двічі. Всі ці процедури будуть проводитися після того, як пацієнт здав свій аналіз один раз. Далі він отримає або підтвердження, або спростування свого діагнозу", – сказав санлікар Ігор Кузін.

"Омікрон" в Україні

У Центрі громадського здоров'я України за наслідками повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like). Людина, яка виявилася інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID -19.

Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні.

У Києві вже виявили перший випадок зараження штамом коронавірусу "Омікрон". Чоловік, у якого було виявлено штам коронавірусу "Омікрон", у Києві ні з ким не контактував. Одразу після прильоту з ОАЕ він самоізолювався, оскільки відчував легке нездужання.

Симптоми вірусу

Існує п'ять симптомів, які були ідентифіковані як ознаки "Омікрону":

  • свербіж у горлі,
  • сухий кашель,
  • постійна втома,
  • болі у м'язах,
  • іноді навіть нічна пітливість.

Але нещодавно у Національній службі охорони здоров'я Британії (NHS) вказали на ще один симптом – сонний параліч.

Раніше ми писали:

  • Бустерна та додаткова доза від COVID-19. У МОЗ розповіли, в чому різниця.
  • Європейська комісія готує рішення щодо скорочення дії терміну сертифікатів вакцинації. Україна слідом за ЄС також може скоротити строк дії сертифіката вакцинації.

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