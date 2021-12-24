COVID-пацієнтам в Україні робитимуть два тести: причина

Зараз в Україні діагностика COVID-19 здійснюється або швидкими тестами, або ПЛР-тестуванням, або секвенуванням

В Україні змінять підходи до лабораторної діагностики / Фото: Колаж: Сьогодні

Людина, яка захворіла і звернулася до сімейного лікаря, проходитиме два ПЛР-тести: перший – визначення ковіду, другий – визначення "Дельти".

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Укрінформу".

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"Для того, щоб більш фокусно і швидше приймати рішення саме по циркуляції Омікрону в Україні, ми вирішили трохи змінити підходи до лабораторної діагностики", – сказав Кузін.

Спеціальні тест-системи

Незабаром на рівень регіонів будуть поставлені спеціальні ПЛР тест-системи на визначення штаму Дельта. Планується близько 4,5 тис. тест-систем, кожна з яких розрахована на 96 досліджень.

"Вони будуть розподілені пропорційно до кількості населення в областях. І для цих категорій населення, які я перерахував, буде спочатку проводитися звичайне ПЛР-тестування для підтвердження діагнозу, потім наступне ПЛР-дослідження для підтвердження або спростування "Дельти"", – зазначив Кузін.

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Якщо буде підтверджено штам "Дельта", то зразок не посилатиметься далі на секвенування, щоб ми не витрачали ні реагенти, ні час. Якщо "Дельта" не підтверджена, такий зразок спрямовується на повне секвенування.

Два ПЛР-тести

Кузін зазначив, що для пацієнта це не матиме жодного значення.

"Цей процес буде відбуватися за межами поставленого діагнозу. Пацієнт отримує встановлений діагноз, здавати зразки буде один раз, а зразок буде досліджуватися двічі. Усі ці процедури відбуватимуться після того, як пацієнт здав свій аналіз один раз. Далі він отримає або підтвердження, або спростування свого діагнозу", – сказав санлікар.

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Поки що локальної передачі "Омікрону" саме в Україні немає. За результатами секвенування 99,9% випадків спричинені штамом "Дельта".

Коронавірус в Україні

6647 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 грудня. Зокрема, захворіло 519 дітей та 107 медпрацівників.

Також минулої доби:

госпіталізували – 1646 людей;

летальних наслідків – 248;

одужало – 14 874 особи.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 637 038 людей;

одужало – 3 408 294 людини;

летальних випадків – 94 432;

проведено ПЛР-тестувань – 16 626 864.

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