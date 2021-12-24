Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок 🍾 Підсумки року 2021 🚷 Справа Порошенка 🚀 Ультиматум Росії НАТО
СЬОГОДНІ Новини України

COVID-пацієнтам в Україні робитимуть два тести: причина

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
24 грудня, 14:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зараз в Україні діагностика COVID-19 здійснюється або швидкими тестами, або ПЛР-тестуванням, або секвенуванням
В Україні змінять підходи до лабораторної діагностики
В Україні змінять підходи до лабораторної діагностики / Фото: Колаж: Сьогодні

Людина, яка захворіла і звернулася до сімейного лікаря, проходитиме два ПЛР-тести: перший – визначення ковіду, другий – визначення "Дельти".

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Укрінформу".

Реклама

"Для того, щоб більш фокусно і швидше приймати рішення саме по циркуляції Омікрону в Україні, ми вирішили трохи змінити підходи до лабораторної діагностики", – сказав Кузін.

Спеціальні тест-системи

Незабаром на рівень регіонів будуть поставлені спеціальні ПЛР тест-системи на визначення штаму Дельта. Планується близько 4,5 тис. тест-систем, кожна з яких розрахована на 96 досліджень.

"Вони будуть розподілені пропорційно до кількості населення в областях. І для цих категорій населення, які я перерахував, буде спочатку проводитися звичайне ПЛР-тестування для підтвердження діагнозу, потім наступне ПЛР-дослідження для підтвердження або спростування "Дельти"", – зазначив Кузін.

Реклама

Якщо буде підтверджено штам "Дельта", то зразок не посилатиметься далі на секвенування, щоб ми не витрачали ні реагенти, ні час. Якщо "Дельта" не підтверджена, такий зразок спрямовується на повне секвенування.

Два ПЛР-тести

Кузін зазначив, що для пацієнта це не матиме жодного значення.

"Цей процес буде відбуватися за межами поставленого діагнозу. Пацієнт отримує встановлений діагноз, здавати зразки буде один раз, а зразок буде досліджуватися двічі. Усі ці процедури відбуватимуться після того, як пацієнт здав свій аналіз один раз. Далі він отримає або підтвердження, або спростування свого діагнозу", – сказав санлікар.

Реклама

Поки що локальної передачі "Омікрону" саме в Україні немає. За результатами секвенування 99,9% випадків спричинені штамом "Дельта".

Коронавірус в Україні

6647 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 грудня. Зокрема, захворіло 519 дітей та 107 медпрацівників.

Також минулої доби:

  • госпіталізували – 1646 людей;
  • летальних наслідків – 248;
  • одужало – 14 874 особи.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 3 637 038 людей;
  • одужало – 3 408 294 людини;
  • летальних випадків – 94 432;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 626 864.

Раніше ми писали:

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня

Дивіться! Як виглядає ялинка у Києві з висоти пташиного польоту

Детальніше
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

39 992

захворіло за тиждень в Україні

-25%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.27

Російський рубль (₽)

0.3709

Євро (€)

30.85

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

Covid’19

TV-News

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти