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"Червоних" незабаром не залишиться. МОЗ оновило карантинні зони

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
24 грудня, 10:28
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Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації у країні
Усі області України можуть перейти у "жовту зону"
Усі області України можуть перейти у "жовту зону" / Фото: Колаж: Сьогодні

У двох "червоних" областях майже з стабілізувалися COVID-показники , але регіони все одно знаходяться у "червоній зоні".

Про це свідчать дані МОЗ.

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Карантинні зони

"Червона"

  • Волинська;
  • Запорізька.

"Жовта"

  • Дніпропетровська,
  • Івано-Франківська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Вінниця.
  • Чернівецька,
  • Донецька,
  • Вінницька,
  • Хмельницька,
  • Закарпатська,
  • Одеська,
  • Київська,
  • Житомирська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Чернігівська,
  • Вінниця.

Скасування "червоної зони"

Ляшко сказав, що у Волинській та Запорізькій областях протягом 20-22 грудня спостерігається стабілізація коефіцієнта виявлення випадків зараження. Цей показник дозволяє розглянути питання про скасування "червоної зони" карантину.

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"Міністерство щодня аналізує ознаки епідемічної небезпеки в регіонах, і за цими результатами спостерігаємо стабілізацію ситуації у Волинській та Запорізькій областях. Нині показники дозволяють нам вивести із червоного рівня епідемічної небезпеки ці два регіони", – зазначив Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я ініціює засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання.

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