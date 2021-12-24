"Красных" скоро не останется. Минздрав обновил карантинные зоны

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране

Все области Украины могут перейти в желтую зону / Фото: Коллаж: Сегодня

В двух "красных" областях почти стабилизировались COVID-показатели, но регионы все равно находятся в красной зоне.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Карантинные зоны

Красная

Волынская;

Запорожская.

Желтая

Днепропетровская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская.

Черновицкая,

Донецкая,

Винницкая,

Хмельницкая,

Закарпатская,

Одесская,

Киевская,

Житомирская,

Сумская,

Николаевская,

Черниговская,

Черкасская.

Отмена красной зоны

Ляшко сказал, что в Волынской и Запорожской областях в течение 20-22 декабря наблюдается стабилизация коэффициента выявления случаев заражения. Этот показатель позволяет рассмотреть вопрос об отмене красной зоны карантина.

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"Министерство ежедневно анализирует признаки эпидемической опасности в регионах, и по этим результатам наблюдаем стабилизацию ситуации в Волынской и Запорожской областях. Сейчас показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности эти два региона", – отметил Ляшко.

Министерство здравоохранения инициирует заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса.

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