"Красных" скоро не останется. Минздрав обновил карантинные зоны

В двух "красных" областях почти стабилизировались COVID-показатели, но регионы все равно находятся в красной зоне.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Карантинные зоны
Красная
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- Волынская;
- Запорожская.
Желтая
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая,
- Донецкая,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Закарпатская,
- Одесская,
- Киевская,
- Житомирская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Черниговская,
- Черкасская.
Отмена красной зоны
Ляшко сказал, что в Волынской и Запорожской областях в течение 20-22 декабря наблюдается стабилизация коэффициента выявления случаев заражения. Этот показатель позволяет рассмотреть вопрос об отмене красной зоны карантина.
"Министерство ежедневно анализирует признаки эпидемической опасности в регионах, и по этим результатам наблюдаем стабилизацию ситуации в Волынской и Запорожской областях. Сейчас показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности эти два региона", – отметил Ляшко.
Министерство здравоохранения инициирует заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса.
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