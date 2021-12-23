Какие области скоро покинут красную зону? Ляшко ответил

В Украине стабилизировались COVID-показатели, но несколько регионов все равно находятся в красной зоне

Две области могут выйти из "красной зоны" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине уже 5 недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

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Отмена красной зоны

Ляшко сказал, что в Волынской и Запорожской областях в течение 20-22 декабря наблюдается стабилизация коэффициента выявления случаев заражения. Этот показатель позволяет рассмотреть вопрос об отмене красной зоны карантина.

"Министерство ежедневно анализирует признаки эпидемической опасности в регионах и по его результатам наблюдаем стабилизацию ситуации в Волынской и Запорожской областях. Сейчас показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности эти два региона", – отметил Ляшко.

Министерство здравоохранения инициирует заседание государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса.

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Снижение COVID-показателей

В Волынской области за последние 7 дней количество новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 32%, а в Запорожской области на 19%.

"Также в этих регионах растет количество тестирований методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, снижается уровень госпитализации, динамика уровня госпитализации и загруженность коек с кислородом", – добавил Ляшко.

Коронавирус в Украине

7312 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 декабря 2021 года. В частности, заболели 585 детей и 182 медработника.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 630 391 человек;

выздоровели – 3 393 420 человек;

летальных случаев – 94 184;

проведено ПЦР-тестирований – 16 598 851.

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