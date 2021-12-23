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Які області незабаром покинуть "червону зону"? Ляшко відповів

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
23 грудня, 19:54
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В Україні стабілізувалися COVID-показники, але кілька регіонів все одно перебувають у "червоній зоні"
Дві області можуть вийти з "червоної зони"
Дві області можуть вийти з "червоної зони" / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вже 5 тижнів поспіль фіксується тенденція до зменшення кількості зареєстрованих випадків COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає "РБК-Україна".

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Скасування "червоної зони"

Ляшко сказав, що у Волинській та Запорізькій областях протягом 20-22 грудня спостерігається стабілізація коефіцієнта виявлення випадків зараження. Цей показник дозволяє розглянути питання про відміну "червоної зони" карантину.

"Міністерство щодня аналізує ознаки епідемічної небезпеки в регіонах і за його результатами спостерігаємо стабілізацію ситуації у Волинській та Запорізькій областях. Наразі показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ці два регіони", – зазначив Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я ініціює засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання.

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Зниження COVID-показників

У Волинській області за останні 7 днів кількість нових випадків зараження COVID-19 зменшилась на 32%, а в Запорізькій області – на 19%.

"Також в цих регіонах зростає кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, знижується рівень госпіталізації, динаміка рівня госпіталізації та завантаженість ліжок з киснем", – додав Ляшко.

Коронавірус в Україні

7312 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 грудня 2021 року. Зокрема, захворіли 585 дітей та 182 медпрацівники.

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За весь час пандемії в Україні

  • захворіли – 3 630 391 людина;
  • одужали – 3 393 420 людей;
  • летальних випадків – 94 184;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 598 851.

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