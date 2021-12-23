Які області незабаром покинуть "червону зону"? Ляшко відповів

В Україні вже 5 тижнів поспіль фіксується тенденція до зменшення кількості зареєстрованих випадків COVID-19.
Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає "РБК-Україна".
Скасування "червоної зони"
Ляшко сказав, що у Волинській та Запорізькій областях протягом 20-22 грудня спостерігається стабілізація коефіцієнта виявлення випадків зараження. Цей показник дозволяє розглянути питання про відміну "червоної зони" карантину.
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"Міністерство щодня аналізує ознаки епідемічної небезпеки в регіонах і за його результатами спостерігаємо стабілізацію ситуації у Волинській та Запорізькій областях. Наразі показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ці два регіони", – зазначив Ляшко.
Міністерство охорони здоров'я ініціює засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання.
Зниження COVID-показників
У Волинській області за останні 7 днів кількість нових випадків зараження COVID-19 зменшилась на 32%, а в Запорізькій області – на 19%.
"Також в цих регіонах зростає кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, знижується рівень госпіталізації, динаміка рівня госпіталізації та завантаженість ліжок з киснем", – додав Ляшко.
Коронавірус в Україні
7312 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 грудня 2021 року. Зокрема, захворіли 585 дітей та 182 медпрацівники.
За весь час пандемії в Україні
- захворіли – 3 630 391 людина;
- одужали – 3 393 420 людей;
- летальних випадків – 94 184;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 598 851.
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