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СЬОГОДНІ Новини України

Смертоносна "Дельта" та майже 100 тисяч смертей: що відбувається з COVID-19 в Україні

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
24 грудня, 09:02
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За тиждень захворюваність на коронавірус зменшилася, але з'явився ще один новий небезпечний штам
У країні продовжують виявляти нові випадки коронавірусу та небезпечні штами
У країні продовжують виявляти нові випадки коронавірусу та небезпечні штами / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 6647 нових випадків COVID-19 зафіксовано за останню добу, а також виявили новий смертоносний штам "Дельта" у шести регіонах країни. Сайт "Сьогодні" вирішив розповісти про останні новини коронавірусу.

Статистика за добу

Минулої доби:

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  • госпіталізували – 1646 чоловік;
  • летальних наслідків – 248;
  • одужало – 14 874 особи.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 3637038 чоловік;
  • одужало – 3408294 чоловік;
  • летальних випадків – 94432;
  • проведено ПЛР-тестування – 16 626 864.

Новий варіант штаму "Дельта" виявили в Україні

В Україні знайшли новий варіант небезпечного штаму "Дельта". Ймовірно, він потрапив у країну з території Російської Федерації.

Загалом вчені виявили на території України 12 варіантів штаму "Дельта", один із них виявився новий.

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Головні характеристики нового варіанта "Дельти":

  • тяжкий перебіг хвороби,
  • висока швидкість інфікування,
  • висока смертність.

Варіант AY.122 знайшли у зразках із наступних міст:

  • Дніпра,
  • Сум,
  • Полтави,
  • Ніколаєва,
  • Житомира,
  • Одеса.

Вчені пояснюють, що високий рівень смертності в Україні (як у Росії та Казахстані) може бути пов'язаний з особливостями штаму "Дельта", зокрема варіанта AY.122.

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Куди не пустять із домашнім тестом на COVID-19

Експрес-тести на коронавірус можна купити в аптеках і зробити в домашніх умовах, однак вони не підходять для відвідування громадських місць та поїздок у громадському транспорті.

Куди не пустять:

  • у ресторани,
  • кінотеатри,
  • спортивні зали,
  • міжрегіональний транспорт.

"Для цього підійде ПЛР-тест та експрес-тест на антиген, зроблений у лабораторії. Ці види тестування дозволяють виявити активну інфекцію", – пояснили у МОЗ.

Такі типи тестів рекомендують використовувати для самоконтролю.

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