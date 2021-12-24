Смертоносна "Дельта" та майже 100 тисяч смертей: що відбувається з COVID-19 в Україні

За тиждень захворюваність на коронавірус зменшилася, але з'явився ще один новий небезпечний штам

У країні продовжують виявляти нові випадки коронавірусу та небезпечні штами / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 6647 нових випадків COVID-19 зафіксовано за останню добу, а також виявили новий смертоносний штам "Дельта" у шести регіонах країни. Сайт "Сьогодні" вирішив розповісти про останні новини коронавірусу.

Статистика за добу

Минулої доби:

Реклама

госпіталізували – 1646 чоловік;

летальних наслідків – 248;

одужало – 14 874 особи.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3637038 чоловік;

одужало – 3408294 чоловік;

летальних випадків – 94432;

проведено ПЛР-тестування – 16 626 864.

Новий варіант штаму "Дельта" виявили в Україні

В Україні знайшли новий варіант небезпечного штаму "Дельта". Ймовірно, він потрапив у країну з території Російської Федерації.

Загалом вчені виявили на території України 12 варіантів штаму "Дельта", один із них виявився новий.

Реклама

Головні характеристики нового варіанта "Дельти":

тяжкий перебіг хвороби,

висока швидкість інфікування,

висока смертність.

Варіант AY.122 знайшли у зразках із наступних міст:

Дніпра,

Сум,

Полтави,

Ніколаєва,

Житомира,

Одеса.

Вчені пояснюють, що високий рівень смертності в Україні (як у Росії та Казахстані) може бути пов'язаний з особливостями штаму "Дельта", зокрема варіанта AY.122.

Реклама

Куди не пустять із домашнім тестом на COVID-19

Експрес-тести на коронавірус можна купити в аптеках і зробити в домашніх умовах, однак вони не підходять для відвідування громадських місць та поїздок у громадському транспорті.

Куди не пустять:

у ресторани,

кінотеатри,

спортивні зали,

міжрегіональний транспорт.

"Для цього підійде ПЛР-тест та експрес-тест на антиген, зроблений у лабораторії. Ці види тестування дозволяють виявити активну інфекцію", – пояснили у МОЗ.

Такі типи тестів рекомендують використовувати для самоконтролю.

Раніше ми писали: