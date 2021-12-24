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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Смертоносная "Дельта" и почти 100 тысяч смертей: что происходит с COVID-19 в Украине

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
24 декабря, 09:02
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За неделю заболеваемость коронавирусом уменьшилась, но появился еще один новый опасный штамм
В стране продолжают выявлять новые случаи коронавируса и опасные штаммы
В стране продолжают выявлять новые случаи коронавируса и опасные штаммы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 6647 новых случаев COVID-19 зафиксировано за последние сутки, а также обнаружили новый смертоносный штамм "Дельта" в шести регионах страны. Сайт "Сегодня" решил рассказать о последних новостях коронавируса.

Статистика за сутки

За минувшие сутки:

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  • госпитализировали – 1646 человек;
  • летальных исходов – 248;
  • выздоровело – 14 874 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 637 038 человек;
  • выздоровело – 3 408 294 человек;
  • летальных случаев – 94 432;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 626 864.

Новый вариант штамма "Дельта" обнаружили в Украине

В Украине нашли новый вариант опасного штамма "Дельта". По всей вероятности, он попал в страну с территории Российской Федерации.

В общей сложности ученые обнаружили на территории Украины 12 вариантов штамма "Дельта", один из них оказался новый.

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Главные характеристики нового варианта "Дельты":

  • тяжелое течение болезни,
  • высокая скорость инфицирования,
  • высокая смертность.

Вариант AY.122 нашли в образцах из следующих городов:

  • Днепра,
  • Сум,
  • Полтавы,
  • Николаева,
  • Житомира,
  • Одессы.

Ученые объясняют, что высокий уровень смертности в Украине (как в России и Казахстане) может быть связан с особенностями штамма "Дельта", в тому числе варианта AY.122.

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Куда не пустят с домашним тестом на COVID-19

Экспресс-тесты на коронавирус можно купить в аптеках и сделать в домашних условиях, однако они не подходят для посещение общественных мест и поездок в общественном транспорте.

Куда не пустят:

  • в рестораны,
  • кинотеатры,
  • спортивные залы,
  • межрегиональный транспорт.

"Для этого подойдет ПЦР-тест и экспресс-тест на антиген, сделанный в лаборатории. Эти виды тестирования позволяют выявить активную инфекцию", – объяснили в Минздраве.

Такие типы тестов рекомендуют использовать для самоконтроля.

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