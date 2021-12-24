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Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили почти 7 тыс. новых случаев, 248 летальных

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
24 декабря, 08:19
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С начала вакцинальной кампании привито 14 537 066 человек, из них получили первую дозу – 14 537 064 человека
В Украине продолжают выявлять новые случаи COVID-19
В Украине продолжают выявлять новые случаи COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

6647 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря. В частности, заболели 519 детей и 107 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировали – 1646 человек;
  • летальных исходов – 248;
  • выздоровело – 14 874 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 637 038 человек;
  • выздоровело – 3 408 294 человек;
  • летальных случаев – 94 432;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 626 864.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1234;
  • Винницкая область – 228;
  • Волынская область – 215;
  • Днепропетровская область – 212;
  • Донецкая область – 593;
  • Житомирская область – 138;
  • Закарпатская область – 211;
  • Запорожская область – 331;
  • Ивано-Франковская область – 170;
  • Киевская область – 378;
  • Кировоградская область – 70;
  • Луганская область – 57;
  • Львовская область – 392;
  • Николаевская область – 204;
  • Одесская область – 142;
  • Полтавская область – 411;
  • Ровенская область – 204;
  • Сумская область – 164;
  • Тернопольская область – 188;
  • Харьковская область – 192;
  • Херсонская область – 44;
  • Хмельницкая область – 299;
  • Черкасская область – 236;
  • Черновицкая область – 123;
  • Черниговская область – 211.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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Ранее мы писали:

  • Министерство здравоохранения может принять решение об обязательной третьей дозе вакцины от COVID-19 в январе.
  • Коронавирус, итоги недели. "Омикрон" в Украине и третья доза вакцины.

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