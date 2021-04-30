Цель у них одна: Наев сравнил скопление войск РФ в 2014-м и сейчас

В начале войны Россия тоже стянула к границам Украины огромное войско – спустя 7 лет ситуация повторяется

Нынешнее скопление войск РФ вблизи границ Украины похоже на то, что было в 2014-м и цель их не изменилась – демонстрация силы и готовность к вторжению, чтобы оказать влияние на руководство нашей страны. Об этом рассказал в интервью командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, в 2014 году Вооруженные силы РФ были скоплены вдоль государственно границы Украины для демонстрации военного влияния на руководство Украины.

"Такая же ситуация произошла в этот раз, когда осуществилось накопление с 28 батально-тактических групп до более чем 50 (до 105 тысяч личного состава). Цель таких действий – демонстрация военного присутствия вокруг границы Украины на тех направлениях, которые, возможно, будут нести угрозу Украине. Цель одна – показать их готовность к военному решению ситуации, которая может возникнуть при желании их военно-политического руководства", – сказал Наев.

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Генерал подчеркнул, что украинская разведка наблюдала за стягиванием Россией войск к Украине и в ответ усиливали потенциально опасные направления, где агрессор мог напасть.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Россия все-таки отвела часть войск – только те, которые были дополнительно переброшены в оккупированный Крым на учения. Но на остальных участках границы войска РФ остались. Мы разбирались, почему Россия полностью не отводит войска от границ.

Тем временем международная группа расследователей Conflict Intelligence Team проанализировала отвод российских войск и отметила, что в 2014-м такое уже было, а потом случилось вторжение.

Видео: Сегодня