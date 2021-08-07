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Церемония прощания с Марчуком и закрытие Олимпиады в Токио – анонсы СЕГОДНЯ на выходные 7 и 8 августа

7 августа, 07:00

Юлия Ляхова

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные события, которые запланированы в Украине на этих выходных

Анжелика Терлюга на Олимпиаде и смерть Евгения Марчука. Коллаж: "Сегодня" / Фото: REUTERS

На выходных 7 и 8 августа в Украине запланировано ряд важных мероприятий, среди которых, в частности, и акция День единства Беларуси, которая пройдет на Майдане.

Суббота, 7 августа

Также на этих выходных пройдет и Школа волонтерства.

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Воскресенье, 8 августа

Тем временем народный синоптик Леонид Горбань сайту "Сегодня" рассказал, что в середине августа украинцев ожидает жаркая и сухая погода. А уже ближе к концу лета температура начнет спадать.

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