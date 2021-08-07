Церемонія прощання з Марчуком і закриття Олімпіади в Токіо – анонси СЬОГОДНІ на вихідні 7 і 8 серпня

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші події, які заплановані в Україні на цих вихідних

Анжеліка Терлюга на Олімпіаді і смерть Євгена Марчука. Колаж: "Сьогодні" / Фото: REUTERS

На вихідних 7 і 8 серпня в Україні запланована низка важливих заходів, серед яких, зокрема, і акція День єдності Білорусі, яка пройде на Майдані.

Субота, 7 серпня

З 12:00 до 15:00 – в Києві пройде церемонія прощання з українським державним діячем, першим головою Служби безпеки України Євгеном Марчуком (будинок офіційних прийомів, вул. Грушевського, 22).

13:30 – зустріч призера Олімпійських ігор Ірини Коляденко (аеропорт "Бориспіль", термінал D).

18:30 – зустріч з автором книги-лауреата "Коронації слова 2020" "Гардарика. Таємниця забутого світу" Вірою Стережило (вул. Лаврська, 9, корп. 9, Музей книги і друкарства України).

Також на цих вихідних пройде і Школа волонтерства.

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Неділя, 8 серпня

13:00 – стрім-бесіда з режисером анімації Романом Полотнянко від Київської молодіжної бібліотеки;

13:15 – церемонія закриття XXXII літніх Олімпійських ігор в Токіо (онлайн-трансляція);

19:00 – акція День єдності Білорусі на Майдані.

Тим часом народний синоптик Леонід Горбань сайту "Сьогодні" розповів, що в середині серпня українців очікує спекотна і суха погода. А вже ближче до кінця літа температура почне спадати.