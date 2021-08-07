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Церемонія прощання з Марчуком і закриття Олімпіади в Токіо – анонси СЬОГОДНІ на вихідні 7 і 8 серпня

7 серпня, 07:00

Юлія Ляхова

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші події, які заплановані в Україні на цих вихідних

Анжеліка Терлюга на Олімпіаді і смерть Євгена Марчука. Колаж: "Сьогодні" / Фото: REUTERS

На вихідних 7 і 8 серпня в Україні запланована низка важливих заходів, серед яких, зокрема, і акція День єдності Білорусі, яка пройде на Майдані.

Субота, 7 серпня

Також на цих вихідних пройде і Школа волонтерства.

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Неділя, 8 серпня

Тим часом народний синоптик Леонід Горбань сайту "Сьогодні" розповів, що в середині серпня українців очікує спекотна і суха погода. А вже ближче до кінця літа температура почне спадати.

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