Церемонія прощання з Марчуком і закриття Олімпіади в Токіо – анонси СЬОГОДНІ на вихідні 7 і 8 серпня

Анжеліка Терлюга на Олімпіаді і смерть Євгена Марчука. Колаж: "Сьогодні" / Фото: REUTERS
На вихідних 7 і 8 серпня в Україні запланована низка важливих заходів, серед яких, зокрема, і акція День єдності Білорусі, яка пройде на Майдані.
Субота, 7 серпня
- З 12:00 до 15:00 – в Києві пройде церемонія прощання з українським державним діячем, першим головою Служби безпеки України Євгеном Марчуком (будинок офіційних прийомів, вул. Грушевського, 22).
- 13:30 – зустріч призера Олімпійських ігор Ірини Коляденко (аеропорт "Бориспіль", термінал D).
- 18:30 – зустріч з автором книги-лауреата "Коронації слова 2020" "Гардарика. Таємниця забутого світу" Вірою Стережило (вул. Лаврська, 9, корп. 9, Музей книги і друкарства України).
Також на цих вихідних пройде і Школа волонтерства.
Неділя, 8 серпня
- 13:00 – стрім-бесіда з режисером анімації Романом Полотнянко від Київської молодіжної бібліотеки;
- 13:15 – церемонія закриття XXXII літніх Олімпійських ігор в Токіо (онлайн-трансляція);
- 19:00 – акція День єдності Білорусі на Майдані.
Тим часом народний синоптик Леонід Горбань сайту "Сьогодні" розповів, що в середині серпня українців очікує спекотна і суха погода. А вже ближче до кінця літа температура почне спадати.
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