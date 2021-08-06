Про дощі можна тільки мріяти. Яка погода буде в Україні в середині серпня

В Україні до середини місяця буде смажити, після чого погода почне змінюватися

Спека не покине Україну до середини серпня/колаж "Сьогодні"

У середині серпня українців очікує спекотна і суха погода. А вже ближче до кінця літа температура почне спадати

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Про це сайту "Сьогодні" розповів народний синоптик Леонід Горбань.

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Якою буде погода?

За словами синоптика, до середини місяця вдень може бути температура близько 40 градусів тепла при майже повній відсутності хмар.

"Після 18-го ненадовго "запахне осінню", температура на 2-3 дні різко знизиться до + 20-22 градусів під впливом холодного антициклону", – заявив синоптик.

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Зазначимо, останнім часом негода все частіше накриває Україну, причому часто бурі з грозами закінчуються потопами і пошкодженою інфраструктурою.