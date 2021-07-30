У Карпатах блискавка влучила в туристів, а Чернігів затопило. Що накоїла негода в Україні

Через вітер дерева падали на проїжджу частину і припарковані автомобілі, одне дерево порвало дроти

Негода наробила лиха в Україні. Колаж "Сьогодні"

Негода вночі охопила кілька областей України. Буря ламала дерева і громила автомобілі. Сильні зливи з блискавками також були в столиці.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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Карпати

У Карпатах неподалік гори Кругла блискавка вразила трьох туристів. Вони під час грози були в дорозі. Постраждалих доставили в лікарню.

Чернігів

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У Чернігові дощ почався за лічені хвилини. Гроза вирувала менше години, але затопила практично все місто. Падали гілки і цілі дерева.

На одній з вулиць міста біля трансформаторної підстанції сильний вітер повалив березу. Дерево обірвало дроти під напругою і загорілася трава. Гасити вогонь біля оголених проводів люди побоялися, очевидці викликали рятувальників.

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Чернівці

У цьому місті була потужна злива. Автомобілі, які потрапили під дощ, стали в заторі. Адже в деяких районах вода піднялася на півметра. Підтопило також шляхи і будівлю залізничного вокзалу.

Літак сполучення Київ – Чернівці був змушений намотувати кола в небі. Шквальний вітер поламав півсотні дерев. Вони падали на дороги і припарковані автомобілі.

Київ

Дощ увечері 29 липня накрив і Київ. Столичні вулиці поливало майже годину. Найбільше дісталося спальним районам – Куренівці і Виноградарю. А на лівому березі вирував сильний вітер.

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Раніше ми писали, що останнім часом в Україні вирувала негода, вулиці міст перетворювалися в річки, а автомобілі з плавали як гондоли, майже щодня оголошували штормове попередження. У Бердянську дві людини загинули через потужні зливи.

А на курортну Кирилівку налетів потужний торнадо – жителів містечка здивував величезний вихор.

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