Чаус и дальше будет сидеть дома – новое решение суда

Апелляционный суд Киева оставил под домашним арестом экс-судью Днепровского районного суда Киева. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании.

Адвокаты просили отмены подозрения их подзащитному и попросили отвод суди Черненькой. Чаус в свою очередь даже пожаловался, что плохо слышит. Но после непродолжительного перерыва суд отклонил ходатайство об отводе.

Суд проводил заседание в закрытом режиме, поэтому о его решении уже сообщил в Telegram адвокат Ростислав Кравец.

"Апелляционные жалобы касательно меры пресечения Николаю Чаусу прокурора и стороны защиты оставили без удовлетворения, а решение (Высшего антикоррупционного суда. – Ред.) без изменения", – написал он.

Реклама

Судья Николай Чаус

Экс-судья Днепровского суда Николай Чаус фигурирует в двух уголовных производствах: НАБУ с 2016 года расследует дело о вымогательстве и получении взятки Чаусом, в котором судья является подозреваемым. Особенно он стал известен из-за закопанной банки с деньгами.

В то же время СБУ ведет расследование в уголовном производстве по факту похищения Чауса во время пребывания в Молдове, а также незаконной переправки его через государственную границу Украины. Судья признан потерпевшим в этом деле.

30 июля Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области в одних трусах. Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы. Позже разыгрался настоящий триллер: полиция собиралась передать судью НАБУ, но его неожиданно перехватила СБУ и повезла в Киев. Дошло до того, что антикоррупционеры на трассе преследовали машину СБУ и требовали остановки.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 августа суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Чаус подозревается в вымогательстве и получении взятки. НАБУ завершило дело Чауса и показало момент получения денег.

Читайте подробнее в нашем материале, для кого опасен беглый судья Чаус.