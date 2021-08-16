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Чаус й далі буде сидіти вдома – нове рішення суду

Сергій Мартинець
16 серпня, 12:27
Напередодні підозрюваний скаржився на НАБУ, мовляв, ті порушили норми Кримінально-процесуального кодексу України, не подавши клопотання про його затримання

Апеляційний суд Києва залишив під домашнім арештом екссуддю Дніпровського районного суду Києва. Відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні.

Адвокати просили скасування підозри їх підзахисному і попросили відведення суди Чорненької. Чаус у свою чергу навіть поскаржився, що погано чує. Але після нетривалої перерви суд відхилив клопотання про відвід.

Суд проводив засідання в закритому режимі, тому про його рішення вже повідомив у Telegram адвокат Ростислав Кравець.

"Апеляційні скарги щодо запобіжного заходу Миколі Чаусу прокурора і сторони захисту залишили без задоволення, а рішення (Вищого антикорупційного суду. – Ред.) без зміни", – написав він.

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Суддя Микола Чаус

  • Екссуддя Дніпровського суду Микола Чаус фігурує в двох кримінальних провадженнях: НАБУ з 2016 року розслідує справу про вимагання та отримання хабаря Чаусом, в якому суддя є підозрюваним. Особливо він став відомий через закопану банку з грошима.
  • У той же час СБУ веде розслідування у кримінальному провадженні за фактом викрадення Чауса під час перебування у Молдові, а також незаконного переправлення його через державний кордон України. Суддя визнаний потерпілим у цій справі.
  • 30 липня Миколи Чауса виявили в одному з сіл Вінницької області в одних трусах. Він заявив, що його викрали і вивезли з Молдови. Пізніше розігрався справжній трилер: поліція збиралася передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ і повезла до Києва. Дійшло до того, що антикорупціонери на трасі переслідували машину СБУ і вимагали зупинки.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 4 серпня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Чаус підозрюється у вимаганні та отриманні хабаря. НАБУ завершило справу Чауса і показало момент отримання грошей.

Читайте детальніше в нашому матеріалі, для кого небезпечний суддя-втікач Чаус.

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