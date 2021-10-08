Чемпион чемпионов – Google представил дудл с легендарным украинским борцом

Дудл с Пиддубным опубликовали 8 октября / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания Google представила дудл, приуроченный 150 годам со дня рождения чемпиона мира, украинского борца Ивана Пиддубного.

Об этом сообщили на сайте компании.

Реклама

В Google напомнили, что Пиддубный родился в 1871 году в небольшом селе. Там он работал на поле, а в 17 лет ушел из дома в поисках лучшей жизни. Работу нашел в порту Феодосии.

Дудл с Пиддубным. Скриншот

"Наблюдая за матчем по греко-римской борьбе, организованным гастролирующим цирком, посетившим портовый город, он решил испытать свои силы. Пиддубный попросил присоединиться к матчу, и, ко всеобщему изумлению, он победил всех соперников, включая горстку известных соперников мирового уровня", - говорится в сообщении.

В 1897 году Пиддубный присоединился к цирку в качестве неукротимого борца, а уже в 1906 году он стал первым борцом, выигравшим два чемпионата мира.

Реклама

"Победная серия продолжилась шестью титулами чемпиона мира, которые принесли ему престижное имя "Чемпион чемпионов". (…) Он даже выиграл чемпионат Америки 1926 года в возрасте 55 лет!", - добавили в Google.

Интересные факты о Пиддубном