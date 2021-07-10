Через "Борисполь" пытались вывести 300 кг янтаря – перекрыт канал сбыта

В ходе проведения следственных действий установлено, что на складе временного хранения были 13 картонных коробок с солнечным камнем

В аэропорту "Борисполь" на складе временного хранения обнаружили 13 картонных коробок, в которых было около 300 кг солнечного камня (янтаря) – перекрыт канал сбыта.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В ходе проверок выяснилось, что в коробках были мешки с веществом природного происхождения желтого и коричневого цвета с различными оттенками, по внешнему виду имеющее признаки необработанного и обработанного драгоценных камней разного размера и формы – янтаря.

Янтарь украинец перемещал в несопровождаемом багаже ​​в Китайскую Народную Республику с отметкой "личные вещи" весом почти 300 кг.

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