Через семь дней начнется война между Россией и Украиной – эксперт

По словам политолога, «Москва ждет письменного ответа США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности». Коллаж "Сегодня"

Через семь дней начнется война между Россией и Украиной.

Об этом заявил на свое YouTube-канале турецкий эксперт Ардан Зентюрк.

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По его словам, на это намекнул министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о том, что "Москва ждет письменного ответа США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности". А решение, как уточнил Лавров, американцы обещали дать в течение недели.

"Страны НАТО, в том числе Турция, договорились о том, что "никто не может решать за какую-либо страну имеет она право или не имеет входить в состав Североатлантического альянса". Т.е. таким образом блок отверг предложение Москвы. И поэтому Россия в последний раз дала срок", – считает политолог.

С другой стороны, сегодня президент Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели переговоры по телефону. По мнению Зентюрка, Джонсон попросил турецкого президента побеседовать с коллегами из Украины и России и постараться понять не выйдет ли ситуация из под контроля.

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Также эксперт назвал сегодняшнюю хакерскую атаку на госуслуги Украины и атак на другие сайты "кибероккупацией всей страны" со стороны России.

Переговоры России с Западом