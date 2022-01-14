Через семь дней начнется война между Россией и Украиной – эксперт

По словам политолога, «Москва ждет письменного ответа США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности». Коллаж "Сегодня"
Через семь дней начнется война между Россией и Украиной.
Об этом заявил на свое YouTube-канале турецкий эксперт Ардан Зентюрк.
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По его словам, на это намекнул министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о том, что "Москва ждет письменного ответа США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности". А решение, как уточнил Лавров, американцы обещали дать в течение недели.
"Страны НАТО, в том числе Турция, договорились о том, что "никто не может решать за какую-либо страну имеет она право или не имеет входить в состав Североатлантического альянса". Т.е. таким образом блок отверг предложение Москвы. И поэтому Россия в последний раз дала срок", – считает политолог.
С другой стороны, сегодня президент Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели переговоры по телефону. По мнению Зентюрка, Джонсон попросил турецкого президента побеседовать с коллегами из Украины и России и постараться понять не выйдет ли ситуация из под контроля.
Также эксперт назвал сегодняшнюю хакерскую атаку на госуслуги Украины и атак на другие сайты "кибероккупацией всей страны" со стороны России.
Переговоры России с Западом
- Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что если Москва не услышит конструктивного ответа на гарантии безопасности "в разумные сроки", а якобы агрессивная линия поведения в отношении России продолжится, то они будут вынуждены принять необходимые меры.
- 13 января в ОБСЕ проходит обсуждение российских предложений США и НАТО о гарантиях безопасности. Ранее переговоры по этой тематике состоялись в Женеве 10 января, на которых обсуждались требования Москвы – отказаться от расширения Альянса и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России.
- Также переговоры прошли в Брюсселе 12 января (с представителями Североатлантического альянса). Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что очень сложно будет преодолеть разногласия с Россией.
- Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе страны-участницы ОБСЕ высказались в поддержку Украины, в частности ее евроатлантических стремлений. Кулеба отметил, что партнеры полностью разделяют позицию Украины, включая право государств свободно выбирать, частью какой организации или союзного договора они хотят быть.