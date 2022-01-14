Через сім днів розпочнеться війна між Росією та Україною – експерт

За словами політолога, «Москва чекає на письмову відповідь США і НАТО на російські пропозиції щодо гарантій безпеки». Колаж "Сьогодні"
Через сім днів розпочнеться війна між Росією та Україною.
Про це заявив на свій YouTube-каналі турецький експерт Ардан Зентюрк.
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За його словами, на це натякнув міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, говорячи про те, що "Москва чекає на письмову відповідь США і НАТО на російські пропозиції щодо гарантій безпеки". А рішення, як уточнив Лавров, американці обіцяли дати протягом тижня.
"Країни НАТО, зокрема Туреччина, домовилися про те, що "ніхто не може вирішувати за будь-яку країну, має вона право або не має входити до складу Північноатлантичного альянсу". Тобто таким чином блок відкинув пропозицію Москви. І тому Росія востаннє дала строк", – вважає політолог.
З іншого боку, сьогодні президент Ердоган та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели переговори телефоном. На думку Зентюрка, Джонсон попросив турецького президента поговорити з колегами з України та Росії і постаратися зрозуміти, чи не вийде ситуація з-під контролю.
Також експерт назвав сьогоднішню хакерську атаку на держпослуги України та атак на інші сайти "кіберокупацією всієї країни" з боку Росії.
Переговори Росії із Заходом
- Постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич заявив Якщо Москва не почує конструктивної відповіді на гарантії безпеки "в розумні терміни", а нібито агресивна лінія поведінки стосовно Росії продовжиться, то вони будуть змушені вжити необхідних заходів.
- 13 січня в ОБСЄ проходить обговорення російських пропозицій США та НАТО щодо гарантій безпеки. Раніше переговори з цієї тематики відбулися у Женеві 10 січня, на яких обговорювалися вимоги Москви – відмовитись від розширення Альянсу і у жодному разі не приймати туди Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії.
- Також переговори пройшли у Брюсселі 12 січня (З представниками Північноатлантичного альянсу). Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що дуже складно подолати розбіжності з Росією.
- Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на засіданні Організації з безпеки та співробітництва у Європі країни-учасниці ОБСЄ висловилися за підтримку України , зокрема, її євроатлантичних прагнень. Кулеба зазначив, що партнери повністю поділяють позицію України, включаючи право держав вільно обирати, частиною якоїсь організації чи союзного договору вони хочуть бути.