Через сім днів розпочнеться війна між Росією та Україною – експерт

За словами політолога, «Москва чекає на письмову відповідь США і НАТО на російські пропозиції щодо гарантій безпеки». Колаж "Сьогодні"

Через сім днів розпочнеться війна між Росією та Україною.

Про це заявив на свій YouTube-каналі турецький експерт Ардан Зентюрк.

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За його словами, на це натякнув міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, говорячи про те, що "Москва чекає на письмову відповідь США і НАТО на російські пропозиції щодо гарантій безпеки". А рішення, як уточнив Лавров, американці обіцяли дати протягом тижня.

"Країни НАТО, зокрема Туреччина, домовилися про те, що "ніхто не може вирішувати за будь-яку країну, має вона право або не має входити до складу Північноатлантичного альянсу". Тобто таким чином блок відкинув пропозицію Москви. І тому Росія востаннє дала строк", – вважає політолог.

З іншого боку, сьогодні президент Ердоган та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели переговори телефоном. На думку Зентюрка, Джонсон попросив турецького президента поговорити з колегами з України та Росії і постаратися зрозуміти, чи не вийде ситуація з-під контролю.

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Також експерт назвав сьогоднішню хакерську атаку на держпослуги України та атак на інші сайти "кіберокупацією всієї країни" з боку Росії.

Переговори Росії із Заходом