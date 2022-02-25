Чернигов предупредил – огромное число российских танков идет на Киев

"Под Черниговом идут бои с русскими военными, обстановка сложная. Огромное количество бронетехники идет на Киев и Нежин, в обход Чернигова", – об этом заявил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко.
Обстановка вокруг Киева
- В Киеве на Оболони была слышна стрельба. Пользователи соцсетей опубликовали видео. С раннего утра слышны взрывы в Дарницком районе Киева, который выходит на международный аэропорт Борисполь.
- Оккупанты нанесли ракетный удар по воинской части под Калиновкой, в результате чего ранения получили три человека.
- В Ворзеле 25 февраля военные РФ стреляли из "ГРАДов". Один из снарядов попал в детский дом.
- Также сегодня в Киеве военные РФ обстреляли новостройки недалеко от Воздухофлотского проспекта. Об этом сообщают корреспонденты в прямом эфире Украина24.
- Утром корреспондент "Сегодня" Олеся Боровик сообщила, что около 15 танков, "ГРАДы", КАМАЗы и другая техника с войсками прошли не останавливаясь через Недригайлов в сторону Киева.