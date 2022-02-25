Чернігів попередив – величезна кількість російських танків йде на Київ

"Під Черніговом йдуть бої з російськими військовими, обстановка складна. Величезна кількість бронетехніки йде на Київ та Ніжин, в обхід Чернігова", – про це заявив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.
Обстановка навколо Києва
- У Києві на Оболоні було чути стрілянину. Користувачі соцмереж опублікували відео. З раннього ранку чути вибухи в Дарницькому районі Києва, який виходить на міжнародний аеропорт Бориспіль.
- Окупанти завдали ракетного удару по військовій частині під Калинівкою, внаслідок чого поранення отримали троє людей.
- У Ворзелі 25 лютого військові РФ стріляли із "ГРАДів". Один із снарядів потрапив до дитячого будинку.
- Також сьогодні у Києві військові РФ обстріляли новобудови неподалік Повітрофлотського проспекту. Про це повідомляють кореспонденти у прямому ефірі " Україна 24".
- Вранці кореспондент "Сегодня" Олеся Боровик повідомила, що близько 15 танків, "ГРАД", КАМАЗи та інша техніка з військами пройшли не зупиняючись через Недригайлів у бік Києва.