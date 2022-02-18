Чернобыльскую зону закрыли для туристов

Чернобыль посетило много украинцев и иностранных туристов. Коллаж "Сегодня"
С 19 февраля Чернобыльскую зону закрыли для туристических посещений на неопределенный срок.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.
Чернобыльская зона
"Только что сообщили, что с 19.02 Чернобыльская зона закрыта для туристических посещений на неопределенный срок. Официальная причина озвучивается как "технические причины", — написал Емельяненко.
По его словам, вскоре об этом официально уведомит Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
"Мы понимаем, что, скорее всего, это связано с угрозой российской агрессии и близостью границы с Беларусью", — добавил он.
Россия подбирается к зоне отчуждения
Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телеканал Украина 24 рассказал, что украинская сторона контролируется ситуацию вблизи границ с Беларусью.
По его словам, особую опасность для Украины представляют российские СУ-35 и Искандеры.
Кто помогает Украине оружием
- 13 февраля Литва отправила Украине партию зенитно-ракетных комплексов Stinger.
- 11 февраля стало известно, что из Соединенных Штатов Америки в Украину отправился самолет, который доставит гуманитарный груз, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin.
- 9 февраля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с военной помощью из Великобритании. Самолет привез военный груз и оборудование для сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Также там есть бронежилеты, каски и другой груз.
- Кроме того, в этот же день в Киев прилетел 9-й самолет с военной помощью из США. В аэропорт "Борисполь" прибыло более 80 тонн вооружения.
- 2 февраля правительство Польши одобрило предоставление военной поддержки Украине. Украине предоставят самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы. Кроме того, в случае же ухудшения ситуации Польша готова принимать раненых и эвакуировать мирное население.
- Кроме того, в Украине 3 февраля приземлился уже седьмой по счету самолет с военной помощью от США. В общей сложности нашей стране уже передано 500 тонн боеприпасов.