Чорнобильську зону закрили для туристів

Чорнобиль відвідало багато українців та іноземних туристів. Колаж "Сьогодні"
З 19 лютого Чорнобильську зону закрили для туристичних відвідин на невизначений термін.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.
Чорнобильська зона
"Щойно повідомили, що з 19.02 Чорнобильська зона закрита для туристичних відвідувань на невизначений термін. Офіційна причина озвучується як "технічні причини", – написав Ємельяненко.
За його словами, незабаром про це офіційно повідомить Державне агентство України з управління зоною відчуження.
"Ми розуміємо, що, швидше за все, це пов'язано із загрозою російській агресії та близькістю кордону з Білоруссю", – додав він.
Росія підбирається до зони відчуження
Військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі телеканалу Україна 24 розповів, що українська сторона контролюється ситуацію поблизу кордонів із Білоруссю.
За його словами, особливу небезпеку для України становлять російські СУ-35 та Іскандери.
Хто допомагає Україні зброєю
- 13 лютого Литва відправила Україні партію зенітно-ракетних комплексів Stinger .
- 11 лютого стало відомо, що зі Сполучених Штатів Америки до України вирушив літак, який доставить гуманітарний вантаж Зокрема, протитанкові ракетні комплекси Javelin.
- 9 лютого до аеропорту "Бориспіль" прибув літак із військовою допомогою з Великобританії. Літак привіз військовий вантаж та обладнання для сил територіальної оборони Збройних Сил України. Також там є бронежилети, каски та інший вантаж.
- Крім того, цього ж дня до Києва прилетів 9-й літак з військовою допомогою із США . В аеропорт "Бориспіль" прибуло понад 80 тонн озброєння.
- 2 лютого уряд Польщі схвалило надання військової підтримки Україні . Україні нададуть найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси. Крім того, у разі погіршення ситуації Польща готова приймати поранених та евакуювати мирне населення.
- Крім того, в Україні 3 лютого приземлився вже сьомий літак з військовою допомогою від США . Загалом нашій країні вже передано 500 тонн боєприпасів.