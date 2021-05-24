"Четверть века высокой миссии". Награждение победителей 25-й юбилейной общенациональной премии "Человек года-2020"

Юбилейная церемония награждения победителей общенациональной программы "Человек года-2020" состоялась в зале Национальной оперы Украины

Состоялась юбилейная церемония «Человек года-2020»

22 мая 2021 года в зале Национальной оперы Украины состоялась ХХV юбилейная церемония награждения победителей общенациональной программы "Человек года-2020" и обладателей международных и специальных премий программы.

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет.

25 лет существования программы – это истории побед наших выдающихся соотечественников, возвеличивание тех, кто достоин высокого общественного признания. Именно поэтому для юбилейного сезона программы "Человек года" был выбран слоган "25-ступенька триумфа".

Этот майский вечер стал настоящим триумфом чествования самых достойных – победителей 25-й, а также прошлогодней 24-й программы "Человек года-2019", торжественная церемония которой было перенесено в связи с мировым пандемией. Заполненный доброжелательной публикой, зал щедро одаривал аплодисментами победителей.

Особенно сердечно, с искренней благодарностью приветствовали наших несокрушимых, мужественных врачей и всех тех, кто сегодня на передовой борьбы с коронавирусом. Мы кланяемся сегодня вместе со всем миром людям в белых халатах, которые рискуя собой, продолжают спасать от коварной болезни миллионы людей. Под аплодисменты присутствующих выдающиеся медицинские работники получили почетные награды за особый вклад и труд в борьбе с пандемией.

Награждение сопровождалось прекрасными выступлениями известных оперных и эстрадных исполнителей, неординарных творческих коллективов, поэтому праздничное настроение сохранялось до последнего, завершающего аккорда. Особой изюминкой вечера стала юбилейная песня церемонии "25 ярких страниц" – гимн программы, специально написанный выдающимся авторским дуэтом народным артистом Украины Юрием Рыбчинским и заслуженным артистом Украины Николо.

Праздничная атмосфера, мощные энергетические потоки искренней доброжелательности, выходивших из зала, стали достойным украшением яркого юбилейного праздника – общенационального признания лучших из лучших.

"25-я ступенька триумфа" успешно пройдена! Следуем дальше – строить независимую демократическую, сильную европейскую державу.

Обладателями премий "Человек года-2020" в национальных номинациях стали:

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ГОДА"

Павел КИРИЛЕНКО – Председатель Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации;

"МЭР ГОДА" (больших городов)

Виталий КЛИЧКО – Мэр г. Киев;

"МЭР ГОДА" (малых городов)

Анатолий ВЕРШИНА – Мэр г. Павлоград;

"ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА"

Иван ПИДСАДЮК – Генеральный директор ООО "КАРПАТНЕФТЕХИМ";

"МЕНЕДЖЕР ГОДА"

Виталий АСТАХОВ – Генеральный директор ООО "Альба Веритас";

"ФИНАНСИСТ ГОДА"

Евгений МЕЦГЕР – Председатель Правления АО "УКРЕКСИМБАНК";

"ЛИДЕР СТРАХОВОГО РЫНКА ГОДА"

Виктор БЕРЛИН – Генеральный директор СК "ГАРДИАН";

"ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГОДА"

ЖК "DIADANS" от компании-застройщика "ENSO";

"ИНФОРМАЦИОННО-НОВОСТНОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ГОДА"

Телеканал "УКРАИНА 24";

"ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ ГОДА"

Богдан СТРУТИНСКИЙ – Народный артист Украины, директор-художественный руководитель Киевского Национального академического театра оперетты;

"НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ГОДА"

Вадим ГЕРАСИМОВИЧ – кандидат политических наук, журналист, ведущий YouTube-канала "Politeka Online".

Обладателями международных и специальных премий программы "Человек года-2020" стали:

Алекс ЛЕНАРТС – Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия в Украине – Международная премия в области дипломатии.

Юрис ПОЙКАНС – Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине – Международная премия "За значительный вклад в развитие партнерских, дружеских и экономических отношений с Украиной".

Ольга ГОЛУБОВСКАЯ – Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор – Специальная премия "Призвание сердца" за беспрецедентный личный вклад и самоотверженный труд в борьбе с пандемией COVID-19.

Сергей ТАРАСОВ – основатель группы компаний "I & U Group" –Специальная премия "За весомый вклад в развитие ресурсосбережения и "зеленой энергетики" Украины".

Андрей БАРАН – генеральный директор "Агропродсервис" – специальная премия "За весомый вклад в развитие украинского агропроизводства и внедрение инновационных технологий".

Юрий НАЗАРОВ – общественный деятель, сокоординатор инициативы "Kyiv Smart City", председатель Smart City.UA – Специальная премия "За прорыв в цифровизации украинских городов".

Специальными наградами "За значительный личный вклад и самоотверженный труд в борьбе с пандемией COVID-19" награждены:

Светлана ГУК – руководитель центра респираторной медицины и аллергологии КБ "Феофания".

Татьяна МОСТЕПАН – директор КНП и главный врач "Киевская городская клиническая больница №4".

Екатерина БУЛАВИНОВА – врач, медицинский эксперт Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине.

Обладателями премий "Человек года-2019" в национальных номинациях стали:

Реклама

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ГОДА"

Юрий ГУСЕВ – Председатель Херсонской областной государственной администрации (до 3 декабря 2020 г.);

"МЭР ГОДА" (больших городов)

Сергей НАДАЛ – Мэр г.Тернополь;

"МЭР ГОДА" (малых городов)

Андрей БЕЛОУСОВ – Мэр г.Каменское (Днепропетровськая обл.);

"ЛИДЕР ОБЪЕДИНЕННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБЩИНЫ ГОДА"

Иван ДРОГОБЕЦКИЙ – Председатель Полянской сельской ОТО Закарпатской области;

"ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА"

Вячеслав ЯВОРСКИЙ – Директор ЧАО "Кременчугский завод технического углерода";

"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА"

Степан КОЗИЦКИЙ – Генеральный директор ООО "Захиднадрасервис";

"МЕНЕДЖЕР ГОДА"

Владислав САВЧЕНКО – Генеральный директор компании "PowerCode LLC.";

"ФИНАНСИСТ ГОДА"

Виталий РОМАНЧУКЕВИЧ – Первый заместитель председателя правления "Индустриалбанк", Вице-президент Ассоциации украинских банков;

"ЛИДЕР СТРАХОВОГО РЫНКА ГОДА"

Елена УЛЬЕ – Председатель Правления ЧАО "Страховая компания "УНИКА";

"ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ГОДА"

Компания "ИНТЕРГАЛ-БУД" (Коммерческий директор – Анна ЛАЕВСКАЯ);

"ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГОДА"

Многофункциональный жилой комплекс "INTERGAL CITY" (Компания "Интергал-Буд");

"ЖУРНАЛИСТ ГОДА"

Диана ПАНЧЕНКО (популярная ведущая телеканала NewsОne у 2019 году);

"ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ ГОДА"

Михаил ПОПЛАВСКИЙ – Народный артист Украины, генеральный продюсер национальной музыкальной премии "Украинская песня года";

"СПОРТСМЕН ГОДА"

Жан БЕЛЕНЮК – Чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе 2019 г. в категории до 85 кг.;

"НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ГОДА"

Инна КОСТЫРЯ – общественный деятель, доктор политических наук;

"КУЛЬТУРНО-ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ГОДА"

Частный музей исторического костюма и стиля VICTORIA MUSEUM – Основательница и директор – Виктория ЛЫСЕНКО.

Обладателями cпециальных премий программы "Человек года-2019" стали:

Общественная организация "Национальная платформа "Женщины за мир" – Специальная премия "За объединение женщин для миротворческой деятельности и помощь мирным гражданам пострадавшим от боевых действий".

ТМ PARIMATCH – Специальная премия "За выдающийся вклад в развитие и популяризацию украинского спорта".

Екатерина КУХАР – знаменитая украинская балерина – Специальная премия газеты "КП в Украине" "Кумир украинцев".

Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ – доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Украины – Специальная премия им. Геннадия Кнышова "За верность гуманистическим идеям и приумноження общечеловеческих ценностей".

Роман БАЛАЯН – кинорежиссер, сценарист и кино продюсер –Специальная премия им.М.Воронина "За высокий стиль жизни".

Елена РЫХАЛЬСКАЯ – психотерапевт, тренер в области психологии успеха и семейной психотерапии, кандидат психологических наук – Специальная премия "За весомый научный и практический вклад в развитие отечественной психологии".

Телеканал "НАШ" – Специальная премия "За создание современного инновационного телеканала в информационном пространстве Украины".

Михаил ПОЖИВАНОВ – украинский политик, государственный и общественный деятель, меценат, доктор технических наук, профессор – Cпециальная премия "За весомый вклад в развитие и поддержку современного украинского художественного искусства".

Усама КАФА – основатель и президент международного ресторанного холдинга L'KAFA GROUP – Почетная награда "За весомый вклад в развитие ресторанной отрясли Украины".