Четыре ребенка погибли на пожаре в Хмельницком районе. Спасатели приехали, когда огонь уже потушили

Пожарные приехали на место ЧП, когда огонь уже потушили. / Фото: Коллаж: Сегодня

В селе Медисовка Хмельницкого района произошел пожар в частном одноэтажном жилом доме. От огня погибли четверо детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Реклама

Подробности

Пожар возник около 20:30 вечером 17 ноября. В результате погибли дети в возрасте от одного до шести лет (2015-2021 годов рождения).

"Пожар ликвидирован населением до прибытия подразделений ГСЧС" , – сообщили спасатели.

Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 5 м 2 . От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 единица техники.

Реклама

Других подробностей пока нет.

В Днепре произошел смертельный пожар в доме престарелых

Там трагически погибли пять женщин. В одной из комнат на втором этаже дома, где жили погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины могли отравиться угарным газом. Их тела отправили на экспертизу.

Полицейские задержали администратора здания. Теперь он может попасть в тюрьму на 8 лет.

Реклама

С начала года в пожарах погибли более 1000 украинцев

По данным ГСЧС, с начала года произошло 66 155 возгораний, 1262 человека погибли, 1077 – пострадали. Больше всего вспышек – 21 780 – было в жилых секторах.

Основные причины возникновение пожаров:

неосторожное обращение с огнем;

использование факелов и паяльных ламп для отопления замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;

неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.

Раньше мы писали: