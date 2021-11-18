Четверо дітей загинули на пожежі в Хмельницькій області. Рятувальники приїхали, коли вогонь вже загасили

Пожежники приїхали на місце НП, коли вогонь уже загасили. / Фото: Колаж: Сьогодні

У селі Медисівка Хмельницького району сталася пожежа в приватному одноповерховому житловому будинку. Від вогню загинули четверо дітей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Подробиці

Пожежа виникла близько 20:30 ввечері 17 листопада. Унаслідок цього загинули діти віком від одного до шести років (2015-2021 років народження).

"Пожежа ліквідована населенням до прибуття підрозділів ДСНС", – повідомили рятувальники.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 5 м2. Від ДСНС залучалося 5 осіб та 1 одиниця техніки.

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Інших подробиць поки немає.

У Дніпрі сталася смертельна пожежа в будинку престарілих

Там трагічно загинули п'ять жінок. В одній із кімнат на другому поверсі будинку, де були загиблі, сталося коротке замикання та загоряння електропроводки. Жінки могли отруїтися чадним газом. Їхні тіла відправили на експертизу.

Поліцейські затримали адміністратора будинку. Тепер він може потрапити в тюрьму на 8 років.

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З початку року у пожежах загинуло понад 1000 українців

За даними ДСНС, з початку року сталося 66 155 загорянь, 1262 особи загинули, 1077 – постраждали. Найбільше спалахів – 21 780 – було у житлових секторах.

Основні причини виникнення пожеж:

необережне поводження з вогнем;

використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання або каналізації;

несправність та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;

порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації побутових споживачів електроенергії.

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