Чисто по науке. 10 факапов в новом проекте Большого герба Украины

Закон "О большом Государственном Гербе Украины" рассмотрит ВР – что не так с большим гербом

Президент Владимир Зеленский внес законопроект о большом Государственном Гербе Украины на рассмотрение парламента. Документ определен как безотлагательный.

Увы, герб-победитель, автор которого, кстати, заработал премию 100 тыс. грн, вызвал шквал критики со стороны специалистов. По их мнению, в гербе нарушено множество канонов геральдики.

Ведь геральдика – это не вид изобразительного исскуства, а научная дисциплина. И именно благодаря геральдике, как науке, издревле возможно невербальное символическое общение между послами разных стран.

Справка "СЕГОДНЯ": Геральдика – специальная историческая научная дисциплина, занимающаяся изучением гербов, традиций и практики их использования.

Отличие гербов от других эмблем в том, что строение, употребление и правовой статус гербов соответствуют особым, исторически сложившимся международным правилам.

Геральдика точно определяет, что и как может быть нанесено на государственный герб, чтобы он имел признание на международном уровне.

Сайт "Сегодня" разобрался, что так, а что не так в предложенном Большом гербе Украины.

Наш эксперт – заслуженный художник Украины, автор клейнодов президента (булава, знак, печать), трех государственных орденов, одной медали, нагрудных знаков к почетным званиям, более десятка региональных и ведомственных гербов и знамен, глава "Геральдической палаты Украины" Алексей Руденко.

10 главных геральдических нарушений проекта

Большие гербы должны быть увенчаны шлемом или короной. Вместо них стоит хоругвь. Лев изображен неправильно. В Гербе Галицкой Руси лев опирается на скалу, поэтому должен стоять на одной лапе, а три лапы – на весу. На гербе лев стоит на двух лапах. Лев Галицко-Волынского королевсва не имел короны. У Льва на гербе она почему-то есть. Гербом Киевской земли является просто ангел. Архангел Михаил не имеет никакого отношения к Киевским землям, он появился в 16 веке. У Архангела Михаила должен быть не только меч, но и щит. Изображение и одежда Архангела Михаила неканоничны с точки зрения православной иконописи. Козак должен был изображен не стоящим, а шагающим. Также такой одежды запорожские козаки не носили. Щитодержатели – Лев и Архистратиг Михаил попирают ногами ленту государственного флага. Изображения колосьев и кистей калины являются "обернутыми", то есть, направлены вниз. Это принижает статус герба. Кроме того, полегшие колосья – это символ неурожая. В гербе светской державы не должно быть религиозных символов. Здесь – это крест. Он оскорбляет чувства представителей другий религий – мусульман, иудеев, буддистов и т. д.

На сколько новый этот проект

Сейчас Большого герба в Украине нет – за все годы независимости его так и не смогли утвердить, хотя было четыре попытки. Первый конкурс прошел еще в 1993-м году, последний – в 2009 году. Ни один проект Верховная Рада не утвердила.

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Кстати, автор герба-победителя Алексей Кохан – бывший главный художник сатирического украинского журнала "Перець", известного своими смешными карикатурами. Этот же герб, по словам Руденко, уже принимал участие в конкурсе почти четверть века назад, но безуспешно.

Необходимость принятия Большого герба давно вызывает споры. Многие геральдисты, политики и простые граждане говорят, что гербом стоит оставить нынешний Малый герб – тризуб на щите. Он достаточно выразителен и прост в изображении. Но для этого нужно вносить изменения в Конституцию.

С чего все началось

18 августа этого года Верховная Рада IX созыва решила внести свое имя в историю, объявив новый конкурс на создание лучшего эскиза большого Государственного Герба Украины, который никак не могут нарисовать и утвердить вот уже 24 года.

Проект постановления о конкурсе (№3994) был зарегистрирован в Раде и 19 августа передан в комитет по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства авторства спикера Дмитрия Разумкова, первого вице-спикера Руслана Стефанчука, первого зама лидера фракции "Слуга народа" Александра Корниенко и ряда других "слуг".

Как должен выглядеть геральдический Большой герб Украины

Алексей Руденко представил варианты Большого герба Украины, которые, по его убеждению, соответствуют всем законам геральдической науки.

Напомним, что в 2007 году на законодательном уровне было решено, каким именно должен быть Большой герб Украины. Тогда определили, что в нем обязательно должен быть лев и запорожский козак, а также тризуб на синем фоне – как часть Малого герба Украины. Конкурс проектов продолжался целый год.

А сегодня соцсети веселятся, обсуждая проект Большого герба Украины, то и дело предлагая свои варианты, исходя из реалий современной жизни. Людям кажется, что герб должен соответствовать духу времени и политической ситуации в стране. А когда все изменится, то утвердить новый Большой герб, символизирующий новую Украину.