Что будет дальше с Украиной? Яценюк выступит на Атлантическом совете в Вашингтоне

В Вашингтоне поднимут ряд важных для Украины вопросов, особенно в плане реформ, которые США ждут от Киева

Сегодня премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк выступит в Атлантическом совете в Вашингтоне. Тема дискуссии: "Что ждет Украину". Об этом сообщает пресс-служба КФБ.

В ходе дискуссии среди прочего будут обсуждаться такие вопросы:

действительно ли президент Зеленский намерен продолжить курс реформ, начатый в 2014 году;

какой прогресс сегодня в Украине;

что будет дальше с Украиной, и могут ли эти изменения подтолкнуть страну к членству в НАТО и ЕС;

достаточно ли новых усилий Украины на фоне того, что президент США Джо Байден призывает Киев продолжать курс на борьбу с коррупцией и демократические реформы;

чего ожидает Украина от Запада;

как Запад может помочь сдерживать войну России против Украины, которая еще далека от завершения.

Модератором дискуссии будет Мелинда Гаринґ, заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета.

Со вступительного словом выступит бывший посол США в Украине и вице-президент по вопросам стратегической стабильности и безопасности в Институте мира (США) Уильям Тейлор. Вместе с ним будет выступать и бывший заместитель министра иностранных дел Украины, директор Киевского форума по безопасности.

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Начало дискуссии – в 18:30 по киевскому времени.

Как мы писали, на днях Яценюк поздравил Санду после выборов в Молдове. По его словам, молдаване дали на избирательных участках мощный ответ ради успешного европейского будущего своей страны.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказывал детали визита Зеленского в США.