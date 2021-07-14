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Что будет дальше с Украиной? Яценюк выступит на Атлантическом совете в Вашингтоне

14 июля, 14:33

Сергей Мартынец

В Вашингтоне поднимут ряд важных для Украины вопросов, особенно в плане реформ, которые США ждут от Киева

Сегодня премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк выступит в Атлантическом совете в Вашингтоне. Тема дискуссии: "Что ждет Украину". Об этом сообщает пресс-служба КФБ.

В ходе дискуссии среди прочего будут обсуждаться такие вопросы:

Модератором дискуссии будет Мелинда Гаринґ, заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета.

Со вступительного словом выступит бывший посол США в Украине и вице-президент по вопросам стратегической стабильности и безопасности в Институте мира (США) Уильям Тейлор. Вместе с ним будет выступать и бывший заместитель министра иностранных дел Украины, директор Киевского форума по безопасности.

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Начало дискуссии – в 18:30 по киевскому времени.

Как мы писали, на днях Яценюк поздравил Санду после выборов в Молдове. По его словам, молдаване дали на избирательных участках мощный ответ ради успешного европейского будущего своей страны.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказывал детали визита Зеленского в США.

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Источник: Сегодня

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