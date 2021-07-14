Яценюк виступає на Атлантичній раді у Вашингтоні: онлайн-трансляція

У Вашингтоні піднімуть низку важливих для України питань, особливо в плані реформ, які США чекають від Києва

Сьогодні прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк виступає на Атлантичній раді у Вашингтоні. Тема дискусії: "Що чекає Україну". Про це повідомляє пресслужба КФБ.

У ході дискусії серед іншого обговорюватимуться такі питання:

чи дійсно президент Зеленський має намір продовжити курс реформ, розпочатий у 2014 році;

який прогрес сьогодні в Україні;

що буде далі з Україною, і чи можуть ці зміни підштовхнути країну до членства в НАТО і ЄС;

чи достатньо нових зусиль України на тлі того, що президент США Джо Байден закликає Київ продовжувати курс на боротьбу з корупцією і демократичні реформи;

чого очікує Україна від Заходу;

як Захід може допомогти стримувати війну Росії проти України, яка ще далека від завершення.

Модератором дискусії буде Мелінда Гарінґ, заступник директора Євразійського центру Атлантичної ради.

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Із вступним словом виступить почесний член Атлантичної Ради, помічник Державного секретаря США з європейських та євразійських відносин в 2005-2009 роках Деніел Фрід. Разом з ним виступатиме й колишній заступник міністра закордонних справ України, директор Київського безпекового форуму.

Початок дискусії – о 18:30 за київським часом.

Як ми писали, днями Яценюк привітав Санду після виборів у Молдові. За його словами, молдавани дали на виборчих дільницях потужну відповідь заради успішного європейського майбутнього своєї країни.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба розповідав деталі візиту Зеленського до США.