Что делать, если попали под завал разрушенного дома: инструкции

Из-за обстрелов оккупантов были разрушены сотни домов. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине уже седьмой день продолжается война, во время которой страдают мирные жители. В таких условиях нужно четко знать, что делать, если попадете под завалы разрушенного дома.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.
Прежде всего, знайте, что спасатели уже выехали к вам.
Далее следуйте следующим рекомендациям:
- Зовите на помощь;
- Сообщите тем, кто вас слышит, где вы находитесь и что с вами произошло;
- Спокойно ждите, пока разберут завал.
Что делать, если вас никто не слышит:
- Попытайтесь высвободить руки и ноги;
- Следовательно, посмотрите, какими предметами вас завалило;
- Если они не слишком тяжелые, осторожно начните разбирать завал. Старайтесь не задеть то, на чем все держится;
- Если не видите, чем вас завалило, или упавшие на вас предметы очень тяжелые, продолжайте зовите на помощь, не останавливайтесь;
- Если никто не слышит, начните сильнее разбирать завал;
- Уволившись, осмотрите себя. Если необходимо, окажите первую помощь: остановите кровотечение, зафиксируйте сломанную конечность.
Если вы не можете выбраться из дома:
- Старайтесь сообщить о себе: воспользуйтесь телефоном мобильной связи, стучите по трубам и батареям отопления, громко зовите на помощь;
- Ожидая помощи, старайтесь избежать переохлаждения: при возможности постелите что-нибудь на пол, лягте на бок, подложив под себя руку, колени подтяните к груди.
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