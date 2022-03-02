Что делать, если попали под завал разрушенного дома: инструкции

Из-за обстрелов оккупантов были разрушены сотни домов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине уже седьмой день продолжается война, во время которой страдают мирные жители. В таких условиях нужно четко знать, что делать, если попадете под завалы разрушенного дома.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

Реклама

Прежде всего, знайте, что спасатели уже выехали к вам.

Далее следуйте следующим рекомендациям:

Зовите на помощь;

Сообщите тем, кто вас слышит, где вы находитесь и что с вами произошло;

Спокойно ждите, пока разберут завал.

Что делать, если вас никто не слышит:

Попытайтесь высвободить руки и ноги;

Следовательно, посмотрите, какими предметами вас завалило;

Если они не слишком тяжелые, осторожно начните разбирать завал. Старайтесь не задеть то, на чем все держится;

Если не видите, чем вас завалило, или упавшие на вас предметы очень тяжелые, продолжайте зовите на помощь, не останавливайтесь;

Если никто не слышит, начните сильнее разбирать завал;

Уволившись, осмотрите себя. Если необходимо, окажите первую помощь: остановите кровотечение, зафиксируйте сломанную конечность.

Если вы не можете выбраться из дома:

Старайтесь сообщить о себе: воспользуйтесь телефоном мобильной связи, стучите по трубам и батареям отопления, громко зовите на помощь;

Ожидая помощи, старайтесь избежать переохлаждения: при возможности постелите что-нибудь на пол, лягте на бок, подложив под себя руку, колени подтяните к груди.

Раньше мы писали: