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Что делать, если попали под завал разрушенного дома: инструкции

Инна Собора
2 марта, 17:21
Прежде всего, нужно звать на помощь, однако есть рекомендации первоочередных действий, если вас никто не слышит

Из-за обстрелов оккупантов были разрушены сотни домов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине уже седьмой день продолжается война, во время которой страдают мирные жители. В таких условиях нужно четко знать, что делать, если попадете под завалы разрушенного дома.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

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Прежде всего, знайте, что спасатели уже выехали к вам.

Далее следуйте следующим рекомендациям:

  • Зовите на помощь;
  • Сообщите тем, кто вас слышит, где вы находитесь и что с вами произошло;
  • Спокойно ждите, пока разберут завал.

Что делать, если вас никто не слышит:

  • Попытайтесь высвободить руки и ноги;
  • Следовательно, посмотрите, какими предметами вас завалило;
  • Если они не слишком тяжелые, осторожно начните разбирать завал. Старайтесь не задеть то, на чем все держится;
  • Если не видите, чем вас завалило, или упавшие на вас предметы очень тяжелые, продолжайте зовите на помощь, не останавливайтесь;
  • Если никто не слышит, начните сильнее разбирать завал;
  • Уволившись, осмотрите себя. Если необходимо, окажите первую помощь: остановите кровотечение, зафиксируйте сломанную конечность.

Если вы не можете выбраться из дома:

  • Старайтесь сообщить о себе: воспользуйтесь телефоном мобильной связи, стучите по трубам и батареям отопления, громко зовите на помощь;
  • Ожидая помощи, старайтесь избежать переохлаждения: при возможности постелите что-нибудь на пол, лягте на бок, подложив под себя руку, колени подтяните к груди.

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