Что делать, если услышали сирену в вашем городе? Видеоинструкция

Что делать в случае ЧП в вашем городе - советы / Фото: Коллаж: Сегодня

Если в городе звучит сигнал "Внимание всем", украинцам нужно как можно быстрее включить телевидение или радио, поскольку там озвучат дальнейшие указания для людей.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Как узнать, что это сигнал "Внимание всем?

Если в городе включили сирены, звучат прерывистые гудки предприятий или звуки громкоговорителя, которые продолжаются пару минут, это значит, что в городе произошло ЧП. Именно так обозначают сигнал "Внимание всем".

Что делать в этом случае?

Спасатели дали краткую инструкцию для украинцев:

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Включите телевидение или радио – информация передается информационными телеканалами на протяжении пяти минут после сигнала. Сосредоточьтесь. Внимательно слушайте все инструкции и выполняйте их. Следите за ситуацией – не выключайте телевизор или радио, чтобы не пропустить новых указаний.

Что могут сказать в объявлении?

В объявлениях могут сказать, что, например, ожидается бомбардировка, – вы должны организованно пройти к месту эвакуации, не брать с собой ничего лишнего, кроме документов и ценных вещей.

На мобильный телефон может поступить сообщение с последующими инструкциями. Однако такая услуга дорогая, поэтому ее будут использовать только в крайнем случае.