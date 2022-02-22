Що робити, якщо почули сирену у вашому місті? Відеоінструкція

Що робити у випадку НП у вашому місті - поради / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо у місті звучить сигнал "Увага всім", українцям потрібно якнайшвидше включити телебачення чи радіо, оскільки там озвучать подальші вказівки для людей.

Про це повідомили у ДСНС.

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Як дізнатися, що це сигнал "Увага всім?

Якщо в місті включили сирени, звучать уривчасті гудки підприємств або звуки гучномовця, які тривають кілька хвилин, це означає, що в місті сталася НП. Саме так позначають сигнал "Увага всім".

Що робити у цьому випадку?

Рятувальники дали коротку інструкцію для українців:

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Увімкніть телебачення або радіо – інформація надсилається інформаційними телеканалами протягом п'яти хвилин після сигналу. Зосередьтеся. Уважно слухайте всі інструкції та виконуйте їх. Слідкуйте за ситуацією – не вимикайте телевізор або радіо, щоб не пропустити нові вказівки.

Що можуть сказати в оголошенні?

В оголошеннях можуть сказати, що, наприклад, очікується бомбардування – ви повинні організовано пройти до місця евакуації, не брати з собою нічого зайвого, крім документів та цінних речей.

На мобільний телефон може надходити повідомлення з наведеними нижче інструкціями. Однак така послуга дорога, тому її використовуватимуть лише в крайньому випадку.