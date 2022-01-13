Что нужно знать перед тем, как лезть в прорубь: главные советы

Нужно соблюдать правила безопасности, чтобы не навредить себе во время купания в проруби / Фото: Коллаж: Сегодня
Чтобы купание было безопасным и не навредило вашему здоровью, советуем соблюдать простые правила, которые подготовили опытные специалисты по спасательной службе.
Об этом сайту "Сегодня" рассказали в КП "Плесо".
Подготовка
Ни в коем случае не идите в ледяную воду без предварительного взвешенного и длительного процесса закалки организма.
Исключительно с разрешения высококвалифицированного врача, которому вы доверяете. И который хорошо знает вас как пациента и с учетом индивидуальных особенностей вашего организма считает допустимым "экстремальное купание" и убежден, что риск внезапного проявления/обострения болезней отсутствует.
Локацию для купания выбирайте специально оборудованную, где вы будете под наблюдением специалистов спасательной службы и дежурных медиков. Не погружайтесь там, где вы будете находиться не в поле зрения других людей и где в случае чего будет отсутствовать возможность быстро оказать вам медицинскую помощь.
Никакого алкоголя! Ни до, ни после погружения. Алкоголь только создает обманчивый эффект согревания. На самом же деле ускоряет охлаждение организма и увеличивает риск внезапного обострения сердечно-сосудистых заболеваний.
Чай, кофе, горячий бульон – пожалуйста, если нет личных противопоказаний.
Процесс омовения
Без резких движений. Заходить в воду следует медленно, постепенно, прислушиваясь к организму и самочувствию, но уверенно и сознательно. Важную роль играет эмоциональное спокойствие во время обряда. Сломя голову забегать в воду – запрещено (можно и головой о лед удариться, и опасный стресс для организма устроить).
Стоя по пояс в воде нужно развернуться лицом к берегу и можно выполнить кратковременные погружения методом приседания.
Холодная вода влияет на организм таким образом, что появляется мощная эйфория и существуют совершения самоуверенных поступков, к примеру, люди начинают плавать (категорически не рекомендовано), хвастаться перед окружающими продолжительным пребыванием в воде, совершать резкие движения и т. д.
Не упускайте контроль над своим эмоциональным состоянием.
Во время пребывания в воде внимательно следите за возможными замечаниями дежурных спасателей и немедленно следуйте их указаниям.
После омовения
Выходить на берег советуем без спешки и осторожно. Возле уреза воды очень скользко, поэтому людям нужно соблюдать осторожность, чтобы не травмироваться.
Одеться в теплую свободную одежду. Обтягивающая одежда приводит к ускорению охлаждения.
Согревайтесь теплыми безалкогольными напитками и при необходимости уходите в теплое помещение.
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