Що потрібно знати перед тим, як лізти в ополонку: головні поради

Потрібно дотримуватись правил безпеки, щоб не нашкодити собі під час купання в ополонці / Фото: Колаж: Сьогодні

Аби купання було безпечним і не нашкодило вашому здоров’ю, радимо дотримуватися простих правил, які підготували досвідчені фахівці рятувальної служби.

Про це сайту "Сьогодні" розповіли в КП "Плесо".

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Підготовка

У жодному разі не йдіть у крижану воду без попереднього виваженого і тривалого процесу загартування організму.

Виключно з дозволу висококваліфікованого лікаря, якому ви довіряєте. І який добре знає вас як пацієнта і з урахуванням індивідуальних особливостей вашого організму вбачає допустимим "екстремальне купання" та переконаний, що, ризик раптового прояву/загострення хвороб відсутній.

Локацію для купання обирайте спеціально облаштовану, де ви будете під наглядом фахівців рятувальної служби та чергових медиків. Не занурюйтесь там, де ви перебуватимете не у полі зору інших людей і де в разі чого буде відсутня можливість швидко надати Вам медичну допомогу.

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Жодного алкоголю! Ні до, ні після занурення. Алкоголь лише створює оманливий ефект зігрівання. Насправді ж прискорює охолодження організму і збільшує ризик раптового загострення серцево-судинних захворювань.

Чай, кава, гарячий бульйон – будь-ласка, якщо немає індивідуальних протипоказань.

Процес омовіння

Без різких рухів. Заходити у воду слід повільно, поступово, прислухаючись до організму та самопочуття але впевнено і свідомо. Важливу роль відіграє емоційний спокій під час обряду. Стрімголов забігати у воду – заборонено (можна і головою об кригу вдаритися, і небезпечний стрес для організму влаштувати).

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Стоячи по пояс у воді необхідно розвернутися обличчям до берега і можна здійснити короткочасні занурення шляхом присідання.

Холодна вода впливає на організм таким чином, що з’являється потужна ейфорія і є ризик вчинення самовпевнених вчинків, приміром, люди починають плавати (категорично не рекомендовано), вихвалятися перед оточуючими тривалим перебуванням у воді, робити різкі рухи тощо. Не втрачайте контроль над своїм емоційним станом.

Під час перебування у воді, уважно слідкуйте за можливими зауваженнями чергових рятувальників та негайно і безумовно виконуйте їх вказівки.

Після омовіння

Виходити на берег радимо без поспіху і обережно. Біля урізу води дуже слизько, тому людям потрібно бути обережними, щоб не травмуватися.

Одягтися у теплий вільний одяг. Одяг, який обтягує, призводить до прискорення охолодження.

Зігрівайтесь теплими безалкогольними напоями і при необхідності йдіть у тепле приміщення.

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