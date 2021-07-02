Что "светит" России, если открыто нападет на Украину: эксперт озвучил последствия

Вероятность угрозы российского вторжения существует, но окружение Путина вряд ли позволит ему осуществить эти планы

Если Россия открыто атакует территорию Украины – это будет означать официальное объявление войны, за что весь цивилизованный мир разорвет все отношения с агрессором. Это будет сокрушительный удар по российской экономике. Об этом идет речь в нашей статье на сайте "Сегодня".

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что вероятность угрозы российского вторжения существует.

"Монополия власти Путина провоцирует такую вероятность. Но я не думаю, что Россия решится. Даже если Путин захочет атаковать Украину, его остановят", – утверждает он.

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Обстрел территории Украины будет означать начало войны, подчеркнул эксперт.

"Согласно Уставу ООН, в случае войны все страны-члены ООН должны прекратить любые отношения с агрессором. Следовательно, Европейский Союз остановит работу российского газопровода "Северный поток – 2", остановятся эшелоны с товарами, прервутся все экономические отношения России с рядом стран. Это будет катастрофа для всех. И в России это прекрасно понимают", – объяснил Жданов.

По его мнению, Россия будет продолжать развивать конфликт на Донбассе, но не станет проводить открытые наступательные действия, чтобы не быть обвиненной в срыве Минских соглашений.

Как мы уже писали, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава штаба АТО генерал-лейтенант Игорь Романенко нам в комментарии рассказывал, что есть вероятность вторжения России в сентябре. Он объяснил, почему именно тогда.

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