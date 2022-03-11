Что угодно, кроме закрытого неба над Украиной – Трюдо ответил Зеленскому

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что НАТО не сможет ввести бесполетную зону в Украине, несмотря на просьбу президента Владимира Зеленского.

Трюдо сообщил в интервью CTV News, что Зеленский во время телефонного разговора 10 марта обратился к нему с прямой просьбой о закрытии неба над Украиной. Он заявил, что не сможет выполнить эту просьбу, поскольку НАТО опасается обострения ситуации, хотя Зеленский просил об этом на протяжении "многих дней".

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"Это (отказ) разбивает сердце. Вынужден сказать, что мы можем сделать так много вещей для поддержки, но риск эскалации, риск распространения… втягивания НАТО в прямой конфликт, если мы отправим самолеты НАТО в Украину, чтобы они сбивали российскую авиацию. Мы можем сделать ужасно много и делаем все возможное. Но на это пойти не можем", – заявил канадский премьер.

Зеленский возмущен позицией НАТО

Президент Украины неоднократо критиковал нерешительность Альянса в противостоянии России. Глава государства утверждает, что ответственность за гибель мирного населения Украины также лежит на странах НАТО.

"Все разведки стран НАТО прекрасно знают планы врага. Они также подтвердили, что Россия хочет продолжать наступление… Зная, что новые удары и жертвы неминуемы, НАТО сознательно одобрило решение не закрывать небо над Украиной", – заявлял Зеленский.

По его словам, страны НАТО "сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО".