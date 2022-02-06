Что взять с собой на войну? Инструкция для защитников в случае нападения РФ

Защитнику нужно иметь с собой только самые важные вещи/Коллаж: "Сегодня"

В настоящее время существует реальная угроза полномасштабной войны России против Украины. Чуть ли не ежедневно появляются новые подробности о вероятности вторжения РФ. Поэтому следует знать, что нужно взять на войну, если она действительно будет.

Сайт "Сегодня" составил инструкцию для тех, кто будет защищать нашу страну в случае полномасштабного вторжения РФ.

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Что взять с собой на войну?

Удобная обувь . Во время военных действий вам обязаны выдать ботинки (берцы). Однако у них не всегда удобно. Об этом стоит позаботиться заранее и взять с собой удобную для вас обувь, которая устойчива к плохим погодным условиям. Кроме того, стоит не забыть о резиновых тапочках, поскольку, понятное дело, вы не будете 24 часа в военной обуви. Ноги должны отдыхать. Кроме того, в тапочках вы будете ходить в душ, на завтрак или ужин.

. Во время военных действий вам обязаны выдать ботинки (берцы). Однако у них не всегда удобно. Об этом стоит позаботиться заранее и взять с собой удобную для вас обувь, которая устойчива к плохим погодным условиям. Кроме того, стоит не забыть о резиновых тапочках, поскольку, понятное дело, вы не будете 24 часа в военной обуви. Ноги должны отдыхать. Кроме того, в тапочках вы будете ходить в душ, на завтрак или ужин. Нижнее белье . Кроме удобной обуви, следует взять с собой несколько пар носков. Хотя армия, скорее всего, вас обеспечит ими, однако перестраховаться стоит. Кроме носков не нужно забывать и о другом нижнем белье.

. Кроме удобной обуви, следует взять с собой несколько пар носков. Хотя армия, скорее всего, вас обеспечит ими, однако перестраховаться стоит. Кроме носков не нужно забывать и о другом нижнем белье. Шапка и бафф . Иметь с собой флисовую шапку и баф не помешает даже несмотря на то, что в армии их выдать могут. Их цена не высока, однако польза в осенне-зимний период безусловна.

. Иметь с собой флисовую шапку и баф не помешает даже несмотря на то, что в армии их выдать могут. Их цена не высока, однако польза в осенне-зимний период безусловна. Дождевик . Он понадобится, когда на улице будет идти дождь или снег. Вы сохраните одежду сухой, что позволит вам чувствовать себя комфортно.

. Он понадобится, когда на улице будет идти дождь или снег. Вы сохраните одежду сухой, что позволит вам чувствовать себя комфортно. Аптечка . Положите в аптечку препараты, которые необходимы лично вам. Кроме того, не забудьте об обезболивающих, препаратах от отравления и диарее, пластырях, бинтах.

. Положите в аптечку препараты, которые необходимы лично вам. Кроме того, не забудьте об обезболивающих, препаратах от отравления и диарее, пластырях, бинтах. Павербанк и кабель . Внешний аккумулятор для телефона понадобится в разные кризисные ситуации, если телефон разрядится. Также стоит позаботиться о кабеле к смартфону. По возможности, положите запасной.

. Внешний аккумулятор для телефона понадобится в разные кризисные ситуации, если телефон разрядится. Также стоит позаботиться о кабеле к смартфону. По возможности, положите запасной. Средства гигиены. Без средств гигиены вам не обойтись. Возьмите с собой полотенце, мыло для умывания и стирки, зубную пасту и щетку, а также небольшие ножницы для ногтей.

Вышеперечисленные вещи необходимы, если вы участвуете в военных действиях. Конечно, этот список можно еще дополнять, но чем меньше вещей, тем удобнее.

Угроза вторжения России

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