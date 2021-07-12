Что ждет Украину? Яценюк выступит на Атлантическом Совете в США

Во время разговора обсудят членство Украины в ЕС и НАТО, а также российскую агрессию на украинском территориях

В среду, 14 июля, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк выступит в Атлантическом Совете в Вашингтоне, где обсудит будущее Украины и вступление в НАТО. Он будет находиться в штатах три дня – с 12 до 14 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского форума.

"В то время, как президент США Джо Байден призывает Киев продолжать курс на борьбу с коррупцией и демократические реформы, достаточно ли этих новых усилий? Чего ожидает Украину от Запада? И как Запад может помочь сдерживать войну России против Украины, которая еще далека от завершения?" – говорится в сообщении Атлантического Совета.

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Также сообщается, что в ходе дискуссии будут обсуждаться в том числе, вопрос "действительно ли президент Зеленский намерен продолжить курс реформ, начатый в 2014 году; прогресс сегодня в Украине; что будет дальше с Украиной, и могут ли эти изменения подтолкнуть страну к членству в НАТО и ЕС, которое украинцы широко поддерживают?"

Модератором разговора будет заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Гаринґ, а приветственное слово скажет бывший посол США в Украине и вице-президент по вопросам стратегической стабильности и безопасности в Институте мира США Уильям Тейлор.

Ранее мы сообщали, что по мнению Яценюка газопровод "Северный поток – 2" уже наносит вред европейским странам. Цена на газ в Европе выросла в два раза из-за манипуляции российского "Газпрома".