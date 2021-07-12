Що чекає на Україну? Яценюк виступить на Атлантичній Раді у США

Під час розмови обговорять членство України в ЄС та НАТО, а також російську агресію на українських територіях

У середу, 14 липня, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк виступить в Атлантичній Раді у Вашингтоні, де обговорить майбутнє України та вступ в НАТО. Він перебуватиме у штатах три дні – з 12 до 14 липня.

Про це повідомляє пресслужба Київського безпекового форуму.

"У той час, як президент США Джо Байден закликає Київ продовжувати курс на боротьбу з корупцією та демократичні реформи, чи достатньо цих нових зусиль? Чого очікує Україна від Заходу? І як Захід може допомогти стримувати війну Росії проти України, яка ще далека від завершення?" – зазначено в повідомленні Атлантичної Ради.

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Також повідомляється, що під час дискусії обговорюватимуться зокрема, питання "чи справді президент Зеленський має намір продовжити курс реформ, розпочатий 2014 року; який прогрес сьогодні в Україні; що буде далі з Україною, і чи можуть ці зміни підштовхнути країну до членства в НАТО та ЄС, яке українці широко підтримують?"

Модератором розмови буде заступник директора Євразійського центру Атлантичної ради Мелінда Гарінґ, а вітальне слово скаже колишній посол США в Україні та віце-президент з питань стратегічної стабільності та безпеки в Інституті миру США Вільям Тейлор.

Раніше ми повідомляли, що на думку Яценюка газопровід "Північний потік – 2" вже завдає шкоди європейським країнам. Ціна на газ в Європі зросла в два рази через маніпуляції російського "Газпрому".