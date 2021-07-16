Чтобы выжить, приходилось прятаться в подвале. Одна из тысяч историй музея "Голоса мирных"

Истории мирных жителей Донбасса, которые столкнулись с войной, похожи и в то же время разные. Крупнейший в Украине онлайн-архив музея "Голоса Мирных" уже насчитывает более двух тысяч документальных свидетельств. Еще одна история переселенцев из Донецка – в сюжете Юлии Покидиной.

Переселенец Александр Лебедь, который сейчас живет в Мариуполе, в последний раз был дома в Донецке три года назад. И хотя на новом месте он уже привык, нашел работу, имеет новых друзей, день, когда в родном городе началась война, помнит до сих пор.

"Когда нет возможности посетить те места, туда еще больше начинает тянуть... Для нас война началась с бомбардировки аэропорта – это было начало мая. Боевые действия проходили близко к моему месту работы. Были также обесточены и шахты и подстанции, и мы впоследствии занимались восстановлением", – рассказывает мужчина.

Тогда он понял: жену и сына должен увезти в безопасное место. Сам оставался дома. Пока не понял, что видеться с родными почти не удается.

"Переосмыслили ценности, слово семья, начали более уважительно друг к другу относиться, осознав невозможность свободного общения и видеть друг друга в те моменты, когда это необходимо", – делится Александр.

Ужасы войны помнит и 15-летний сын Александра Виталий.

"Стреляли, было страшно, приходилось прятаться в подвале, чтобы не попали обломки и чтобы выжить", – рассказывает Виталий Лебедь.

Музей "Голоса Мирных"

История семьи Лебедь войдет в онлайн-коллекции музея Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных" – крупнейшего в Украине архива свидетельств мирных жителей, пострадавших во время вооруженного конфликта на востоке страны.

"Поделиться своей историей важно для того, чтобы услышали остальные, так как нам удалось пережить все эти тяготы и невзгоды и вернуться к нормальной жизни", – убежден Александр Лебедь.

"Голоса Мирных" – это большая платформа, где люди впервые открыто могут рассказать свою личную историю. Каждый, кто нуждается в поддержке, может получить бесплатную консультацию психологов.

"Этот проект дает возможность и нам, как обществу, включить это в историю, и отчасти немножко исцелиться. Это, правда, уникально. И параллельно, конечно, люди могут всегда получить какой-то новый взгляд со стороны психолога, и, что ли, долечить эту травму", – объясняет Елена Лукьянчук, психотерапевтка, експертка музея

"Голоса Мирных".

К 2025 году Фонд Рината Ахметова планирует собрать сто тысяч свидетельств. Поделиться своей историей на сайте Музея можно уже в сейчас.

Напомним, в одном из сюжетов рассказывалось, как переселенец и волонтер из Макеевки Донецкой области, ныне живущий в Мариуполе, с начала боевых действий присоединился к масштабной благотворительной миссии и как за это время изменилась его жизнь.