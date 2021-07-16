Щоб вижити, доводилося ховатися у підвалі. Одна з тисяч історій музею "Голоси мирних"

Історії мирних жителів Донбасу, які стикнулися з війною, схожі і різні водночас. Найбільший в Україні онлайн-архів музею "Голоси Мирних" уже налічує понад дві тисячі документальних свідчень. Ще одна історія переселенців із Донецька – у сюжеті Юлії Покідіної.

Переселенець Олександр Лебедь, який зараз живе в Маріуполі, востаннє був удома у Донецьку три роки тому. Та хоча на новому місці він уже призвичаївся, знайшов роботу, має нових друзів, день, коли у рідному місті почалася війна, пам'ятає і досі.

"Коли немає можливості відвідати ті місця, туди ще більше починає тягнути... Для нас війна почалася з бомбардування аеропорту – це був початок травня. Бойові дії проходили близько до мого місця роботи. Були також знеструмлені і шахти та підстанції, і ми згодом займалися відновленням", – розповідає чоловік.

Тоді він зрозумів: дружину і сина має відвезти до безпечного місця. Сам залишався удома. Доки не зрозумів, що бачитися з рідними майже не вдається.

"Переосмислили цінності, слово сім'я, почали з більшою повагою один до одного ставитися, усвідомивши неможливість вільного спілкування і бачити один одного в ті моменти, коли це необхідно", – ділиться Олександр.

Про страхи війни пам'ятає і 15-річний син Олександра Віталій.

"Стріляли, було страшно, доводилося ховатися в підвалі, щоб не влучили уламки і щоб вижити", – розповідає Віталій Лебедь.

Музей "Голоси Мирних"

Історія сім'ї Лебедів увійде до онлайн-колекції музея Фонду Ріната Ахметова "Голоси Мирних" – найбільшого в Україні архіву свідоцтв мирних жителів, які постраждали під час збройного конфлікту на сході країни.

"Поділитися своєю історією важливо для того, щоб почули інші, оскільки нам вдалося пережити всі ці тяготи і лиха та повернутися до нормального життя", – переконаний Олександр Лебедь.

"Голоси Мирних" – це велика платформа, де люди вперше відкрито можуть розповісти свою особисту історію. Кожен, хто потребує підтримки, може отримати безкоштовну консультацію психологів.

"Цей проєкт він дає можливість і нам, як суспільству, включити це в історію, і частково трошки зцілитися. Це, правда, унікально. І паралельно, звичайно, люди можуть завжди отримати якийсь новий погляд з боку психолога, і, можливо, трохи вилікувати цю травму", – пояснює Олена Лукьянчук, психотерапевтка, експертка музею "Голоси Мирних".

До 2025 року Фонд Ріната Ахметова планує зібрати сто тисяч свідчень. Поділитися своєю історією на сайті Музею можна уже зараз.

Нагадаємо, в одному з сюжетів розповідалося, як переселенець і волонтер із Макіївки на Донеччині, що нині мешкає в Маріуполі, від початку бойових дій долучився до наймасштабнішої благодійної місії та як за цей час змінилося його життя.