"Чувствуют уважение и поддержку": как помогают наименее защищенным украинцам во время войны

Фонд Рината Ахметова заботится о престарелых / Фото: Коллаж: Сегодня
Во время войны Фонд Рината Ахметова заботится о пожилых гражданах, ветеранах и людях с инвалидностью.
Этим наименее защищенным украинцам передают гуманитарную помощь.
Недавно продуктовые наборы передали в Специализированный дом для ветеранов войны и труда, пожилых людей и инвалидов в Киеве. Там проживает 56 человек.
Некоторые ветераны пережили Вторую мировую войну. Среди жителей дома также есть люди, пережившие боевые действия на Донбассе.
Давнее сотрудничество
Специализированный дом для ветеранов войны и труда, пожилых людей и инвалидов давно и плодотворно сотрудничает с Фондом Рината Ахметова.
"Наши люди чувствуют уважение и поддержку. В такие трудные времена они не остались без внимания. Спасибо сотрудникам Фонда за ваши большие сердца!", – рассказала директор заведения Наталья Калита.
С 24 февраля Фонд Рината Ахметова предоставил гуманитарной помощи 2,5 млн украинцев. Более миллиона из них получили поддержку непосредственно от Фонда, остальные – от бизнесов SCM.
Украинцев поддерживают в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек.
Помощь Авдеевке
С начала войны людям в Авдеевке передали более 11 тыс. продуктовых наборов в рамках проекта "Спасаем жизни" группы Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова.
Город живет под постоянными обстрелами российских захватчиков, без воды, часто – без света и газа. Логистика к Авдеевке сложна и опасна, поэтому начался дефицит продуктов.
Местным жителями передали наборы, в которых основные продукты питания:
- макароны;
- мука;
- крупы;
- масло;
- консервы;
- сахар;
- сгущенное молоко.
Раньше мы рассказывали о гумпомощи для Кривого Рога, которую собрал Метинвест и Фонд Рината Ахметова, и писали, как Фонд помогает мариупольцам во время войны.