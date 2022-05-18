"Чувствуют уважение и поддержку": как помогают наименее защищенным украинцам во время войны

Фонд Рината Ахметова заботится о престарелых / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время войны Фонд Рината Ахметова заботится о пожилых гражданах, ветеранах и людях с инвалидностью.

Этим наименее защищенным украинцам передают гуманитарную помощь.

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Недавно продуктовые наборы передали в Специализированный дом для ветеранов войны и труда, пожилых людей и инвалидов в Киеве. Там проживает 56 человек.

Некоторые ветераны пережили Вторую мировую войну. Среди жителей дома также есть люди, пережившие боевые действия на Донбассе.

Давнее сотрудничество

Специализированный дом для ветеранов войны и труда, пожилых людей и инвалидов давно и плодотворно сотрудничает с Фондом Рината Ахметова.

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"Наши люди чувствуют уважение и поддержку. В такие трудные времена они не остались без внимания. Спасибо сотрудникам Фонда за ваши большие сердца!", – рассказала директор заведения Наталья Калита.

С 24 февраля Фонд Рината Ахметова предоставил гуманитарной помощи 2,5 млн украинцев. Более миллиона из них получили поддержку непосредственно от Фонда, остальные – от бизнесов SCM.

Украинцев поддерживают в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек.

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Помощь Авдеевке

С начала войны людям в Авдеевке передали более 11 тыс. продуктовых наборов в рамках проекта "Спасаем жизни" группы Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова.

Город живет под постоянными обстрелами российских захватчиков, без воды, часто – без света и газа. Логистика к Авдеевке сложна и опасна, поэтому начался дефицит продуктов.

Местным жителями передали наборы, в которых основные продукты питания:

макароны;

мука;

крупы;

масло;

консервы;

сахар;

сгущенное молоко.

Раньше мы рассказывали о гумпомощи для Кривого Рога, которую собрал Метинвест и Фонд Рината Ахметова, и писали, как Фонд помогает мариупольцам во время войны.