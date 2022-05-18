"Відчувають повагу і підтримку": як допомагають найменш захищеним українцям під час війни

Фонд Ріната Ахметова піклується про громадян похилого віку / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час війни Фонд Ріната Ахметова піклується про громадян похилого віку, ветеранів та людей з інвалідністю.

Цим українцям, які найменш захищені, передають гуманітарну допомогу.

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Нещодавно продуктові набори передали до Спеціалізованого будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та людей з інвалідністю у Києві. Там проживає 56 людей.

Дехто з ветеранів пережив Другу світову війну. Серед мешканців будинку також є люди, що пережили бойові дії на Донбасі.

Давня співпраця

Спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та людей з інвалідністю давно і плідно співпрацює з Фондом Ріната Ахметова.

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"Наші люди відчувають повагу і підтримку. У такі скрутні часи вони не залишились поза увагою. Дякуємо співробітникам Фонду за ваші великі серця!", – розповіла директорка закладу Наталія Калита.

Від 24 лютого Фонд Ріната Ахметова надав гуманітарної допомоги 2,5 млн українців. Понад мільйон з них отримали підтримку безпосередньо від Фонду, решта – від бізнесів SCM.

Українців підтримують у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб.

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Допомога Авдіївці

Від початку війни людям в Авдіївці передали понад 11 тис. продуктових наборів у рамках проєкту "Рятуємо життя" групи "Метінвест" та ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова.

Місто живе під постійними обстрілами російських загарбників, без води, часто – без світла та газу. Логістика до Авдіївки складна й небезпечна, тож почався дефіцит продуктів.

Місцевим жителями передали набори, в яких основні харчові продукти:

макарони;

борошно;

крупи;

олія;

консерви;

цукор;

згущене молоко.

Раніше ми розповідали про гумдопомогу для Кривого Рогу, яку зібрав "Метінвест" та Фонд Ріната Ахметова, і писали, як Фонд допомагає маріупольцям під час війни.