"Відчувають повагу і підтримку": як допомагають найменш захищеним українцям під час війни

Фонд Ріната Ахметова піклується про громадян похилого віку / Фото: Колаж: Сьогодні
Під час війни Фонд Ріната Ахметова піклується про громадян похилого віку, ветеранів та людей з інвалідністю.
Цим українцям, які найменш захищені, передають гуманітарну допомогу.
Нещодавно продуктові набори передали до Спеціалізованого будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та людей з інвалідністю у Києві. Там проживає 56 людей.
Дехто з ветеранів пережив Другу світову війну. Серед мешканців будинку також є люди, що пережили бойові дії на Донбасі.
Давня співпраця
Спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та людей з інвалідністю давно і плідно співпрацює з Фондом Ріната Ахметова.
"Наші люди відчувають повагу і підтримку. У такі скрутні часи вони не залишились поза увагою. Дякуємо співробітникам Фонду за ваші великі серця!", – розповіла директорка закладу Наталія Калита.
Від 24 лютого Фонд Ріната Ахметова надав гуманітарної допомоги 2,5 млн українців. Понад мільйон з них отримали підтримку безпосередньо від Фонду, решта – від бізнесів SCM.
Українців підтримують у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб.
Допомога Авдіївці
Від початку війни людям в Авдіївці передали понад 11 тис. продуктових наборів у рамках проєкту "Рятуємо життя" групи "Метінвест" та ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова.
Місто живе під постійними обстрілами російських загарбників, без води, часто – без світла та газу. Логістика до Авдіївки складна й небезпечна, тож почався дефіцит продуктів.
Місцевим жителями передали набори, в яких основні харчові продукти:
- макарони;
- борошно;
- крупи;
- олія;
- консерви;
- цукор;
- згущене молоко.
Раніше ми розповідали про гумдопомогу для Кривого Рогу, яку зібрав "Метінвест" та Фонд Ріната Ахметова, і писали, як Фонд допомагає маріупольцям під час війни.