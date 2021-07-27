ЦИК зарегистрировал нового нардепа вместо Монастырского

Новый нардеп является IT-специалистом, после парламентских выборов он работал в штабе партии "Слуга народа" в Сумской области

Нардеп Антон Швачко. Фото: facebook.com/Anton.Shvachko.1992

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Антона Швачко народным депутатом. Он прошел в парламент, поскольку Денис Монастырский из "Слуги народа" был назначен министром внутренних дел.

Об этом стало известно во время заседания ЦИК 27 июля.

Отметим, Швачко является активистом Сумской организации "Слуги народа". Он родился 11 декабря 1992 года. Имеет высшее образование и проживает в Сумах. На парламентских выборах 2019 года включен в избирательный список СН под № 139.

Читайте также: "Более семи очень тяжелых и бурных лет": Шкиряк уволился из МВД сразу после отпуска

Реклама

Также напомним, 13 июля, министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Поначалу в Раде заявили, что заявление было внезапным, кого будут рассматривать на его место – пока не знают. Позднее на заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которую депутаты поддержали аплодисментами.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: